Virtune lanserar Virtune Sui ETP på Deutsche Börse Xetra i Tyskland

Frankfurt, 29 januari 2026 - Virtune, den svenska reglerade kapitalförvaltaren av kryptotillgångar, meddelade idag noteringen av Virtune Sui ETP på Deutsche Börse Xetra, vilket gör produkten till den första Sui-ETP:n tillgänglig på Xetra.

Virtune är en svensk kapitalförvaltare och emittent av fysiskt backade börshandlade produkter (ETP:er) inom krypto. Sedan lanseringen 2023 har Virtune fått förtroende av mer än 152 000 investerare och har idag cirka 340 miljoner USD i förvaltat kapital (AUM), vilket stärker bolagets position som en av Europas ledande emittenter av reglerade krypto-ETP:er.

Virtune utökar nu sitt erbjudande i Tyskland genom noteringen av Virtune Sui ETP. Produkten är nu även tillgänglig för svenska investerare via nätmäklare och banker som Avanza och Montrose.

Lanseringen understryker Virtunes arbete mot att erbjuda europeiska investerare säker, transparent och reglerad exponering mot kryptotillgångar. Coinbase agerar förvaringsinstitut för samtliga av Virtunes ETP:er med institutionell säkerhetsnivå, där de underliggande kryptotillgångarna förvaras i cold storage.

Christopher Kock, VD för Virtune, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att introducera den första Sui-ETP:n på Xetra och samtidigt ytterligare stärka vår närvaro på den tyska marknaden. Lanseringen markerar vår nionde produkt i Tyskland och understryker vårt fortsatta åtagande att bredda tillgången till reglerade investeringsprodukter inom krypto för europeiska investerare.”

Virtune Sui ETP

Exponering mot Sui

100% fysiskt backad av den underliggande tillgången Sui, förvarad i cold storage hos Coinbase

Årlig förvaltningsavgift: 0,95 %

Första handelsdag: onsdagen den 28 januari 2026

Xetra-ticker: VRTU

ISIN: SE0025159833

WKN: A4AP6P

Handelsvaluta: EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:



Christopher Kock, VD & styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

Om Virtune AB (publ)

Virtune, med huvudkontor i Stockholm, är en svensk reglerad kapitalförvaltare och en av de snabbast växande emittenterna av krypto-ETP:er i Europa. Bolagets produktportfölj omfattar 22 ETP:er med ett totalt förvaltat kapital på cirka 340 miljoner USD. Virtune har fått förtroende från över 152 000 investerare, och bolagets produkter är noterade på Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki samt Euronext Amsterdam och Paris.

Genom regulatorisk efterlevnad, strategiska samarbeten med branschledande partners och vårt kompetenta team ger vi investerare på global nivå tillgång till innovativa och sofistikerade investeringsprodukter som är anpassade till den ständigt utvecklande globala kryptomarknaden.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.