Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – a conto udbytter for 2025

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som fremgår af nedenstående:
|Afdeling
|ISIN-kode
|Udbytte
(kr. pr. andel)
|Obligationer
|DK0015686554
|1,60
|MixObligationer
|DK0060461341
|0,00
|Danske Aktier
|DK0060101996
|2,70
|Europa Classics
|DK0010235431
|6,00
|Verden Selection
|DK0010274760
|9,70
|Danske Aktier Basis
|DK0061134517
|0,00
|Globale Aktier Basis
|DK0061134277
|4,50
Udbytterne er vist som kr. pr. andel á 100 kr.
Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 3. februar 2026
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 4. februar 2026
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 6. februar 2026
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 25. marts 2026.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Daniel Ligaard
Investeringschef