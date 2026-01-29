Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – a conto udbytter for 2025

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som fremgår af nedenstående:

Afdeling ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) Obligationer DK0015686554 1,60 MixObligationer DK0060461341 0,00 Danske Aktier DK0060101996 2,70 Europa Classics DK0010235431 6,00 Verden Selection DK0010274760 9,70 Danske Aktier Basis DK0061134517 0,00 Globale Aktier Basis DK0061134277 4,50

Udbytterne er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 3. februar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 4. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 6. februar 2026

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 25. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef