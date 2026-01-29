人氣角色齊集香港伴您賀新歲

香港, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港的新春節慶滿載澎湃活力與繽紛色彩，處處洋溢獨一無二的節日氣氛。今年二月，香港將化身為亞洲其中一個最具濃厚新春特色的旅遊目的地，集合一系列深受喜愛的人氣角色、精彩匯演及親子活動，誠邀全球旅客一同歡迎馬年來臨。由星光熠熠的夜間巡遊、角色主題景點體驗，以至大型戶外節慶活動，連串新春慶典遍佈全城不同角落，讓大人和小朋友都能盡情沉浸於喜慶的節日氣氛，一同創造難忘回憶。



燦爛奪目的夜間巡遊派對

國泰新春國際匯演之夜—— 「開年 開運 開心」

日期：2026年2月17日

地點：九龍尖沙咀



作為節慶活動的重頭戲，匯演將於馬年大年初一閃耀街頭，呈獻一場匯聚繽紛花車、精彩表演及跨世代人氣角色的盛大慶典。連續24年冠名贊助的國泰，將於花車上展示兩款經典客機，帶旅客穿越時光隧道，慶祝80周年。適逢馬年，三匹駿馬亦將登上香港賽馬會的花車，祝願馬年朝氣蓬勃，活力無限。此外，香港迪士尼樂園度假區的20周年夢幻花車，伴隨米奇、米妮、Duffy及LinaBell等人氣角色閃亮登場；香港海洋公園則會帶來大熊貓家族Panda Friends、威威與好友及其他可愛動物大使，以超萌魅力迷倒觀眾。與此同時，今年慶祝成立50周年的香港麥當勞亦將首次參與巡遊，帶同一眾經典角色隆重亮相。

為巡演增添一抹本地創意色彩，香港品牌玩具協會將帶來Labubu、Molly、Poko與The Nope Cat等多個香港設計的熱門角色，並首次於巡遊登場。華麗璀璨的花車陣容將交織出一場絢麗多彩、跨世代共賞的視覺盛宴，完美展現香港慶祝農曆新年的獨特妙趣。

匯演結束後，其中8輛花車將於2月18日至26日移師啟德體育園展出，年初二及年初三（2月18及19日）更會邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。而其餘4輛花車則會分別於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出，直至3月4日，延續節日歡樂氣氛。

人氣角色遍佈全城喜迎新歳



除了新春國際匯演之夜，一眾人見人愛的角色亦會於節慶期間在全城多個主要景點，與遍佈全城的節慶裝飾，攜手為旅客打造別具特色的沉浸式體驗。多位角色更會換上新春限定造型，以煥然一新的形象與粉絲歡度新歲，使今個馬年更與眾不同。

香港迪士尼樂園度假區 —— 與迪士尼朋友同慶「奇妙年年」

日期：2026年1月30日至3月1日

香港迪士尼樂園度假區以「奇妙年年」馬年新春慶祝活動與賓客一同迎接喜氣洋洋的新一年。園內各處將佈滿精心設計的應節裝飾，其中位於小鎮廣場中央的米奇造型紅燈籠以來自彼思動畫製作室《反斗奇兵》的小馬紅心為設計主題。小馬紅心更將在反斗奇兵大本營亮相，為樂園注入熱鬧歡騰的派對氣氛。化身財神的高飛將會與穿上賀年服飾的米奇與好友一同歡迎賓客，而Duffy與好友亦會換上新年打扮，於Duffy與好友遊玩屋與各位共度溫馨互動時刻。

相片來源：香港迪士尼樂園度假區

香港海洋公園 —— 舞動龍獅賀新歲 與Sanrio characters打卡

日期：即日起至2026年3月底



馬到功成迎新歲，暢遊香港海洋公園行大運！農曆新年期間，公園將呈獻活力洋溢的舞龍舞獅表演，加上遍佈園內、以農曆新年及熊貓主題的巨型佈置，讓旅客在打卡同時，迎來鴻運當頭的新一年，勢如駿馬奔騰！

另一邊廂，大家亦可與Hello Kitty、Cinnamonroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon等六位Sanrio人氣角色展開奇妙的海洋冒險，在一片蔚藍下盡情探險。

相片來源：香港海洋公園

親子歡樂體驗 龍馬精神迎新禧

與摯愛親朋一同探索遍及港九的嘉年華活動，在一片歡笑聲與熾熱氣氛中展開活力充沛的馬年。

Sun Life 永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站—— 老少咸宜的彈跳派對

日期：2026年2月6至22日

地點：西九文化區藝術公園大草坪

西九文化區海濱空間將化身為巨型充氣樂園，並設有四個超巨型充氣遊樂區，包括佔地超過16,000平方呎的全球最大充氣城堡，以及全港最長充氣障礙賽道，全長超過150米。活動更設有互動遊戲區、動漫角色日，以及邀得著名本地DJ駐場並配合不同音樂主題的黑夜彈跳派對，切合不同年齡層的喜好，讓小朋友及成年人都能樂而忘返。

友邦嘉年華—— 矚目回歸的重磅嘉年華

日期：即日起至2026年3月1日

地點：中環海濱活動空間

今年友邦嘉年華的規模為歷屆之最，匯聚超過50項精彩刺激的遊樂設施，包括八座全新機動遊戲。當中，「大笨鐘塔」為全球最高的移動式遊樂設施，能極速攀升至80米高空，直衝雲霄，寓意步步高升！此外，今年全新的「冬日世界雜技團」，是由著名英國Gandeys雜技團打造全新演出陣容，帶來60分鐘奇幻匯演，呈獻令人嘆為觀止的驚險特技、引人入勝的舞蹈編排及滿載節日氣氛的視覺盛宴。

