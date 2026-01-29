Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

 | Source: Digitalist Group Oyj Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 140427/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-23

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 4.93 EUR 

(2): Volyymi: 9000 Yksikköhinta: 4.81 EUR 

(3): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 4.5 EUR 

(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 4.6 EUR 

(5): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 4.54 EUR 

(6): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 4.48 EUR 

(7): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 4.28 EUR 

(8): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 4.21 EUR 

(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4.33 EUR 

(10): Volyymi: 1350 Yksikköhinta: 4.2 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10): 

Volyymi: 26450 Keskihinta: 4.57618 EUR


Recommended Reading