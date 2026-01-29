Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 140427/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 4.93 EUR
(2): Volyymi: 9000 Yksikköhinta: 4.81 EUR
(3): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 4.5 EUR
(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 4.6 EUR
(5): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 4.54 EUR
(6): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 4.48 EUR
(7): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 4.28 EUR
(8): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 4.21 EUR
(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4.33 EUR
(10): Volyymi: 1350 Yksikköhinta: 4.2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):
Volyymi: 26450 Keskihinta: 4.57618 EUR