Aspo Oyj Pörssitiedote 29.1.2026 klo 12.30





Aspo on saanut omien osakkeiden takaisinoston päätökseen

Aspo Oyj on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinoston, jonka alkamisesta kerrottiin pörssitiedotteella 3.11.2025. Aspo osti 4.11.2025-29.1.2026 välisenä aikana takaisin yhteensä 130 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,41 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet ostettiin noin 6,78 euron keskihintaan.

Hankitut osakkeet käytetään Aspo Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin.

Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät Aspon omaa pääomaa yhteensä noin 881 000 eurolla. Takaisinostojen seurauksena Aspo Oyj:lla on suorassa omistuksessa yhteensä 127 162 osaketta.

Osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.





Aspo Oyj





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 19 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.





Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.





Aspo – Sustainable value creation