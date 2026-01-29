マブテックとサイ・ライフ・サイエンシズ、サイのボストン事業所でイーラ・プラットフォームを用いて免疫学研究を推進するための戦略的提携を発表

ボストンおよびストックホルム発, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先進的イムノアッセイに特化した世界的なライフサイエンスツール企業であるマブテック (Mabtech) と、主要な統合型医薬品研究開発製造受託機関 (CRDMO) であるサイ・ライフ・サイエンシズ (Sai Life Sciences) は本日、ボストンにあるサイのラボラトリーが、マブテックのイーラ (EYRA™) プラットフォームの米国実行・デモンストレーション拠点となり、共同マーケティングを行う戦略的提携を発表した。



本提携により、マブテックとサイは、サイのボストン創薬拠点に設置されたイーラ・プラットフォームを活用し、高感度マルチプレックスサイトカインや表現型解析ワークフローを含む先進的なイムノアッセイサービスを共同で提供する。 この取り組みにより、イムノオンコロジー、ワクチン、炎症、細胞療法分野で活動するバイオ医薬品・バイオテクノロジー企業が、次世代の免疫プロファイリング能力にアクセスする道が開かれる。



マブテックの米国事業責任者であるキンバリー・ペアレント (Kimberlee Parent) は次のように述べている。「イーラがサイ・ライフ・サイエンシズで導入され、同社の米国における創薬業務に統合されることをたいへん嬉しく思っています。 この導入により、サイは幅広い顧客基盤にイーラの強力なノンフロー多重免疫測定結果を提供できるようになり、高品質で再現性のある免疫プロファイリングへのアクセスが拡大します。 アッセイに関してのマブテックの専門技能と、サイの強力な創薬・トランスレーショナル能力が相まって、研究者にとって魅力的な新サービスを提供できるようになります。」

イーラのプラットフォームには、直感的なソフトウェア、自動化対応性、1回の実行で数十のアナライトを最小限の操作時間で同時に検出できる機能が組み込まれている。 当初、長期的な研究開発提携を通じて開発されたイーラは、従来のフロー式およびプレート式システムの主要な制約を克服し、効率化された拡張可能な免疫プロファイリングワークフローを実現する。

サイ・ライフ・サイエンシズの創薬サービス責任者であるマニッシュ・ピングル (Maneesh Pingle) は次のように述べている。「創薬段階のお客さまにとって、信頼性が高く意思決定に役立つデータを早期に生成する能力は、極めて重要です。 当社のボストン事業所をイーラ対応免疫学ワークフローの米国実行拠点とすることで、免疫学およびイムノオンコロジーの複雑なプログラムを支援する当社の能力を強化しています。 マブテックとの本提携により、先進的な免疫プロファイリングをより幅広い創薬・トランスレーショナル戦略にシームレスに統合でき、生物学的仮説から、確信を持った開発判断への移行を迅速化することができます。」

本提携の主な要素は以下の通りである。

• イーラを利用した免疫学パネルおよびカスタムアッセイの共同サービス提供

• サイのボストン事業所における共同ブランドのデモンストレーションおよびパイロットプログラム

• 共同でのソートリーダーシップとケーススタディ開発

• 創薬からトランスレーショナルリサーチまでを支援する統合型BDの取り組み

マブテックについて

マブテックはスウェーデンのライフサイエンスツール企業であり、世界中の先進的な免疫学研究を支援するため、高品質なイムノアッセイ、試薬、機器を提供している。



サイ・ライフ・サイエンシズについて

サイ・ライフ・サイエンシズは、世界中の革新的な製薬・バイオテクノロジー企業と提携し、低分子化合物と新たなモダリティの発見、開発、商業化を加速させている、フルサービスのCRDMOである。 インド、英国、米国に拠点を置くサイ・ライフ・サイエンシズは、深い科学的専門知識、世界クラスのインフラ、品質・安全性・持続可能性に重点を置いた卓越性の企業文化を提供している。 詳細は、www.sailife.comを参照されたい。