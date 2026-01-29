Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Eurell)



Ålandsbanken Abp

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

29.1.2026 kl. 13.30 EET

Den anmälningsskyldiga

Namn: Jan-Gunnar Eurell

Befattning: Ekonomidirektör

Emittent: Ålandsbanken Abp

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 140468/5/4

Transaktionens datum: 2026-01-26

Utanför en handelsplats

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: TECKNING



Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 204 Enhetspris: 44.33 EUR



Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 204 Medelpris: 44.33 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505