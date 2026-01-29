CTL Informatique rejoint le groupe Provectio

L’ESN rennaise Provectio poursuit sa croissance et son expansion en accueillant CTL Informatique dans son groupe.

Fondée en 1984, CTL Informatique est un acteur de référence basé en Centre-Val de Loire qui propose de nombreux services IT aux PME, TPE et ETI de la région : infogérance, solutions de téléphonie, réseaux, Cloud, sécurité, hébergement, sauvegarde de données, maintenance. La société bénéficie également d’une solide expertise autour de solutions dédiées aux métiers de l’expertise comptable. À ce jour, CTL réunit 7 collaborateurs, bénéficie d’un parc de 120 clients et réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

Développer ses parts de marché sur la région Centre

À travers ce rapprochement, Provectio ambitionne de se développer à grande échelle auprès des entreprises et structures de Centre-Val de Loire. Pour ce faire, l’ESN pourra s’appuyer sur l’équipe de CTL informatique qui se positionne comme un partenaire de confiance pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation numérique. Le groupe Provectio pourra également intégrer de nouveaux savoir-faire. Cette nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Provectio va donc lui permettre d’étendre son emprise commerciale et de bénéficier d’un nouveau point de présence stratégique.

Proposer une offre de service IT de proximité

En rejoignant le groupe Provectio, CTL Informatique pourra également étendre sa palette d’offres de service et offrir toujours plus de valeur ajoutée à ses clients. Ce faisant, ils pourront ainsi externaliser leurs problématiques IT de bout en bout, faire évoluer leurs infrastructures IT et se doter de nouvelles solutions au service de l’amélioration de leur productivité. Cet accompagnement constant et de proximité constitue un solide différenciateur qui a fait de Provectio l’une des ESN les plus performantes et reconnues de la région Ouest.

Maxime CHARLÈS, Président de Provectio « Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser cette opération structurante qui s’inscrit en droite ligne avec notre plan stratégique. Nous allons travailler en proximité avec les équipes de CTL informatique pour faire de ce rapprochement un projet générateur de valeur ajoutée pour nos collaborateurs, partenaires et clients. »

Stéphane BOUCHEZ, Président de CTL informatique « Nous sommes ravis de rejoindre Provectio qui va nous permettre de renforcer notre expertise et de prolonger notre Proximité auprès de nos clients. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions de réactivité et de qualité de service. »