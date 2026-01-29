Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – á conto udbytter for 2025

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som det fremgår af nedenstående.

AfdelingISIN-kodeUdbytte
 (kr. pr. andel)
Globale ObligationerDK00606441855,00
Globale Obligationer InstitutionelDK00609143156,20
Globale AktierDK006064396321,80
Globale Aktier InstitutionelDK006091423223,80
Globale Aktier PlusDK006127487515,60
Nordiske AktierDK00611360580,00

Udbytterne er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte:     9. februar 2026
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 10. februar 2026
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:  12. februar 2026

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 19. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Daniel Ligaard
Investeringschef


