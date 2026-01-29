Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – á conto udbytter for 2025

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som det fremgår af nedenstående.

Afdeling ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) Globale Obligationer DK0060644185 5,00 Globale Obligationer Institutionel DK0060914315 6,20 Globale Aktier DK0060643963 21,80 Globale Aktier Institutionel DK0060914232 23,80 Globale Aktier Plus DK0061274875 15,60 Nordiske Aktier DK0061136058 0,00

Udbytterne er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 9. februar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 10. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 12. februar 2026

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 19. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef