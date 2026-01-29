Falco Horne 5 : une année 2025 de collaboration renforcée avec la communauté

MONTRÉAL, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») dresse un bilan positif des travaux réalisés en 2025 par le comité consultatif (le « Comité ») du projet phare de Falco, Horne 5 situé à Rouyn-Noranda, au Québec (le « projet Horne 5 » ou le « projet »), une année marquée par une collaboration renforcée avec la communauté visant une cohabitation harmonieuse.

Mis sur pied en 2019 et renouvelé en janvier 2025 pour inclure des représentants citoyens des quartiers limitrophes au projet, le Comité joue un rôle central dans l’accompagnement du projet Horne 5. Il constitue un espace privilégié d’échanges permettant aux parties prenantes de contribuer à l’amélioration continue du projet, en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques propres au contexte de Rouyn-Noranda.

Au cours de l’année 2025, le Comité, composé de 26 représentants et de 7 observateurs issus de 8 secteurs différents de la société civile et des milieux socioéconomique, environnemental, institutionnel et scientifique, s’est réuni à plusieurs reprises afin d’aborder des thèmes prioritaires, notamment la sismicité et les vibrations, la qualité de l’air, la protection de l’eau, les retombées sociales et économiques, ainsi que les mécanismes de communication et d’engagement communautaire.

Ces travaux ont notamment mené à la création d’un sous-comité dédié à l’élaboration du Programme d’Intégrité – Résidences et Infrastructures (« PIRI »). Élaboré de manière concertée, ce programme vise à assurer la protection des résidences et des infrastructures, ainsi qu’à encadrer le traitement des plaintes et des réclamations. Une version préliminaire du programme, approuvée par les membres du comité consultatif, sera déposée au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les travaux du sous-comité ont aussi permis d’élaborer un Cadre de référence sur la gestion des interactions avec la communauté et de poser les assises du futur Guide de bon voisinage; des outils clés visant à structurer les échanges avec la population et à favoriser une cohabitation harmonieuse et durable.

« L’année 2025 a été marquée par une collaboration soutenue avec le comité consultatif, dont les travaux ont rappelé l’importance d’un dialogue structuré et continu avec la communauté. Falco remercie chaleureusement les membres du comité pour leur participation active aux rencontres, la qualité de leurs réflexions et leur volonté de collaborer. Leur engagement enrichit le dialogue et fait progresser les travaux du projet. », souligne Hélène Cartier, vice-présidente, Environnement, développement durable et relations avec les communautés chez Falco.

Perspectives 2026

En 2026, Falco entend poursuivre sa collaboration avec le comité afin de maintenir et d’approfondir le dialogue avec la communauté. Les enjeux liés à la formation, à l’emploi et au logement figureront au cœur des échanges à venir.

Les membres du comité approfondiront la réflexion sur le processus participatif, notamment par l’amélioration des pratiques de communication et de consultation citoyenne. Cette contribution permettra d’accroître la transparence des démarches de Falco et de consolider la confiance envers le projet.

Par ailleurs, la table de travail réunissant la Ville de Rouyn-Noranda et Falco poursuivra ses travaux, notamment en matière de logement et d’emploi, dans le but de favoriser une intégration harmonieuse du projet et de générer des retombées sociales concrètes et durables pour la collectivité.

Falco soutiendra également les travaux du comité technique d’experts chargé d’élaborer un plan d’action auquel l’entreprise s’engagera pour assurer la sécurité et la pérennité des activités du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT).

Lien vers le Rapport d’activités 2025

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est une société minière canadienne qui fait progresser le projet Horne 5 dans le camp minier historique de Noranda, au Québec. Ce projet est l’un des gisements polymétalliques non exploités les plus avancés au Canada, bénéficiant d’infrastructures établies, d’une rentabilité solide et d’une équipe technique et de direction chevronnée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Hélène Cartier

Vice-présidente, Environnement, développement durable et relations avec les communautés

hcartier@falcores.com

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l’information prospective

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « prévoit », « s’attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait », « va », « budget », « programmé », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe », « croit », ou des variantes, y compris leurs formes négatives, de ces termes et expressions qui font référence à certaines actions, certains événements ou certains résultats qui pourraient, devraient ou seront susceptibles de se produire ou d’être réalisés. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs spécifiques incluent, sans toutefois s’y limiter, les énoncés portant sur: les retombées anticipées liées au projet Horne 5 ainsi que le développement et l’implémentation d’un plan d’action lié à la sécurité et la pérennité des activités du CISSSAT. Ces énoncés sont valides à la date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que les autorisations et permis des autorités gouvernementales requis pour développer et exploiter le projet Horne 5 ne soient pas obtenus selon les modalités envisagées, voire du tout, et les facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans ses autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses relatives à ce qui précède. Bien que la Société estime que les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se réaliseront. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs qu’elle formule ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs.