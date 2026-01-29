Kapitalforeningen IA Invest – á conto udbytte for 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage á conto-udbytte som det fremgår af nedenstående

AfdelingISIN-kodeUdbytte
(kr. pr. andel)
Blue Strait Capital KLDK006086810716,00

Udbyttet er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til udbytte:                 9. marts 2026
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til udbytte:             10. marts 2026
Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 12. marts 2026

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 9. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Daniel Ligaard
Investeringschef


