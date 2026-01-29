Starbucks dévoile un programme de fidélité réinventé visant à offrir plus de valeur aux membres, à leur permettre de personnaliser davantage leurs boissons et à susciter leur engagement

Le programme Récompenses Starbucks mis à jour, qui sera lancé le 10 mars, présente trois nouveaux niveaux d’adhésion – Vert, Or et Sélect – offrant de nouveaux avantages exclusifs aux membres.

Inspiré par les commentaires des membres, le programme est conçu pour favoriser la création de liens et la croissance.

TORONTO, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Café Starbucks Canada inc. (Nasdaq : SBUX) a dévoilé aujourd’hui son nouveau programme Récompenses Starbucks, conçu pour offrir plus de valeur à ses plus de 38 millions de membres actifs en Amérique du Nord, leur permettre de personnaliser davantage leurs boissons et susciter leur engagement. Misant sur la force de son programme de fidélité de premier plan, le programme Récompenses Starbucks mis à jour sera lancé le 10 mars et présentera une nouvelle structure à trois niveaux – Vert, Or et Sélect –, chacun offrant de nouveaux avantages ainsi que des avantages exclusifs aux membres. Plus les membres interagissent avec Starbucks, plus le programme leur offre des possibilités de gains, des avantages plus personnalisés et des expériences de plus en plus exceptionnelles, récompensant ainsi la fidélité de la clientèle.

« Nous redéfinissons l’industrie grâce à des avantages axés sur la clientèle qui établissent une nouvelle norme et stimulent l’engouement. Le programme Récompenses Starbucks a toujours été axé sur la création de liens, et nous le faisons évoluer en fonction de ce qui compte le plus selon nos membres. Il offrira des avantages plus significatifs et la possibilité d’en profiter plus rapidement, ce qui témoigne de l’importance accordée aux membres, a déclaré Tressie Lieberman, chef de la marque Starbucks à l’échelle mondiale. Cette évolution est une étape clé de notre stratégie Redevenir Starbucks et elle redynamisera ce que signifie être membre Récompenses Starbucks. »

Avec une communauté de membres d’une ampleur inégalée et la capacité d’offrir un engagement personnalisé à grande échelle, le programme Récompenses Starbucks constitue un puissant moteur de croissance. Le programme remanié présente de nouvelles façons d’approfondir les liens tout en incitant les membres à atteindre chaque niveau subséquent d’adhésion, ce qui favorise des augmentations de la fréquence et des transactions.

Avantages des niveaux Vert, Or et Sélect

Les niveaux d’adhésion – Vert, Or et Sélect – offrent des avantages distincts, déterminés selon le nombre d’Étoiles accumulées. Chaque niveau permet d’obtenir plus rapidement des Étoiles et des récompenses plus attrayantes, ce qui assure un engagement accru grâce à la valeur ajoutée. Les membres continueront d’accumuler des Étoiles avec leurs achats et pourront les échanger contre des récompenses, comme des boissons, de la marchandise et des aliments gratuits.

En faisant évoluer la structure actuelle, où l’accumulation d’Étoiles est uniquement liée au mode de paiement, le nouveau programme permettra aux membres d’obtenir des Étoiles plus rapidement à mesure que leur activité croîtra.

Et en réponse aux commentaires des membres au sujet de l’expiration des Étoiles, les membres du niveau Vert seront en mesure d’éviter que les Étoiles expirent en effectuant une activité mensuelle. Les membres des niveaux Or et Sélect profiteront d’un avantage bonifié : des Étoiles qui n’expirent jamais, ce qui renforce l’engagement de l’entreprise à reconnaître et à valoriser ses membres les plus fidèles.

Les membres qui obtiennent 500 Étoiles au cours d’une période de 12 mois passent au niveau Or. En plus de profiter des avantages du niveau Vert, les membres Or profitent d’avantages améliorés, notamment des Étoiles qui n’expirent jamais et une période de sept jours pour échanger leur récompense d’anniversaire gratuite. Les membres de ce niveau obtiendront 1,5 Étoile par dollar dépensé ou 15 Étoiles pour chaque tranche de 10 $ dépensés. Les membres Or obtiendront également au moins quatre jours Doublez vos Étoiles supplémentaires par année. Au cours de ces jours désignés, les membres accumuleront le double d’Étoiles sur tous leurs achats. Membre Sélect : Les membres qui accumulent 2 500 Étoiles au cours d’une période de 12 mois passent au niveau Sélect, un niveau d’adhésion amélioré assorti d’avantages exclusifs et haut de gamme qui a été conçu pour récompenser la clientèle la plus fidèle. En plus des avantages Vert et Or, les membres de ce niveau profiteront d’une variété de récompenses, comme une période de 30 jours pour échanger leur récompense d’anniversaire gratuite et au moins six jours Doublez vos Étoiles supplémentaires par année. Les membres Sélect auront également accès à des occasions exclusives, notamment des voyages tous frais payés vers des destinations intéressantes, comme Tokyo, Milan ou le Costa Rica, pour explorer et célébrer la culture du café dans le monde. Les membres de ce niveau obtiendront 1,7 Étoile par dollar dépensé ou 17 Étoiles pour chaque tranche de 10 $ dépensés.



Les membres peuvent passer à un niveau supérieur en tout temps en accumulant des Étoiles, et leur niveau est valide pour 12 mois. Pour conserver le niveau Or, les membres doivent accumuler 500 Étoiles au cours de l’année suivante, et les membres Sélect doivent en accumuler 2 500 pour conserver ce niveau. La progression vers le niveau suivant peut être facilement suivie dans l’appli Starbucks ou par l’intermédiaire du compte Récompenses Starbucks en ligne d’une ou d’un membre.

Lorsque le programme réinventé sera lancé le 10 mars, les membres seront informés dans l’appli Starbucks et par courriel de leur niveau, qui sera déterminé par le nombre d’Étoiles accumulées entre janvier et décembre 2025. Toutes les Étoiles déjà accumulées demeureront dans les comptes des membres.

Échange d’Étoiles contre des récompenses

Les membres peuvent échanger leurs Étoiles contre une variété de récompenses. En réponse aux commentaires des membres pour un accès plus rapide aux récompenses, Starbucks lance un nouveau niveau d’échange de 60 Étoiles qui permet de déduire 2 $ sur n’importe quel article.

25 Étoiles peuvent être utilisées pour personnaliser gratuitement une boisson, comme une dose supplémentaire d’espresso ou de sirop, ou bien l’ajout de mousse froide (d’une valeur allant jusqu’à 1 $).

peuvent être utilisées pour personnaliser gratuitement une boisson, comme une dose supplémentaire d’espresso ou de sirop, ou bien l’ajout de mousse froide (d’une valeur allant jusqu’à 1 $). Le NOUVEAU niveau 60 Étoiles offre 2 $ de rabais sur un achat admissible.

offre 2 $ de rabais sur un achat admissible. 100 Étoiles permettent aux membres d’obtenir gratuitement un café filtre ou un thé chaud ou glacé, une pâtisserie ou une collation emballée et plus encore (d’une valeur allant jusqu’à 6 $).

permettent aux membres d’obtenir gratuitement un café filtre ou un thé chaud ou glacé, une pâtisserie ou une collation emballée et plus encore (d’une valeur allant jusqu’à 6 $). 200 Étoiles permettent d’obtenir gratuitement une boisson maison, comme un latte ou un café infusé à froid, ou un article chaud pour le déjeuner, comme les bouchées aux œufs ou un sandwich déjeuner (d’une valeur allant jusqu’à 10 $).

permettent d’obtenir gratuitement une boisson maison, comme un latte ou un café infusé à froid, ou un article chaud pour le déjeuner, comme les bouchées aux œufs ou un sandwich déjeuner (d’une valeur allant jusqu’à 10 $). 300 Étoiles offrent aux membres le choix entre un sandwich gratuit ou du café emballé.

offrent aux membres le choix entre un sandwich gratuit ou du café emballé. 400 Étoiles peuvent être échangées contre de la marchandise Starbucks sélectionnée (d’une valeur allant jusqu’à 20 $).

Lier des comptes de programmes de fidélité pour encore plus de récompenses

Les membres peuvent lier leur compte Récompense Starbucks à certains produits de tiers et programmes de fidélité d’autres marques, et continuer d’obtenir des avantages supplémentaires. Certaines cartes de crédit et de débit de la TD et AéroplanMD sont des produits et programmes admissibles qui offrent des occasions de tirer davantage parti des achats courants. Vous trouverez plus de précisions ici.

Au sujet de Récompenses Starbucks

Depuis 2009, le programme Récompenses Starbucks, un chef de file dans l’industrie, continue de gagner en popularité et offre aux membres des récompenses gratuites, comme des aliments, des boissons et de la marchandise, ainsi que des offres personnalisées et l’accès à des jeux et à des aubaines exclusives. Les membres Récompenses Starbucks peuvent consulter les modalités mises à jour ici.

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s’engage à s’approvisionner de façon responsable et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd’hui, avec plus de 41 000 cafés gérés par l’entreprise ou agréés à travers le monde et une présence croissante dans le secteur des biens de consommation emballés, nous sommes le fournisseur par excellence du meilleur café au monde. Grâce à notre engagement constant à tendre vers l’excellence et à nos principes directeurs, nous offrons l’expérience Starbucks à chaque cliente et client, café après café. Pour participer à cette expérience, rendez-vous dans nos cafés ou visitez stories.starbucks.ca/fr/ ou fr.starbucks.ca.

