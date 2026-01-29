Globex : Récents développements

TORONTO, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de fournir aux actionnaires de brèves mises à jour concernant les intersections minéralisées récemment rapportées provenant de deux programmes de forage réalisés sur des propriétés sous option auprès de Globex au Nouveau-Brunswick. Les actionnaires sont invités à consulter les communiqués de presse des partenaires de Globex en cliquant sur leurs annonces, lesquelles fournissent des détails importants ainsi que des illustrations.

Albright Metals Limited a publié les premiers résultats de forage provenant du gisement aurifère de Vail Road sur la propriété Devils Pike au Nouveau-Brunswick. Les intersections rapportées comprennent:

33,74 g/t Au sur 6,27 m

25,9 g/t Au sur 0,5 m

17,42 g/t Au sur 1,0 m

11,30 g/t Au sur 0,6 m

Ces intersections proviennent des quatre premiers trous sur un total de quinze trous de forage. Le programme de forage visait à confirmer les résultats des forages historiques ainsi qu’à forer entre les zones aurifères historiques. Albright n’a pas encore fourni les calculs des vraies largeurs. Les actionnaires peuvent consulter le communiqué de presse d’Albright en cliquant ici.

Antimony Resources Corp. a rapporté de nouvelles intersections d’antimoine à haute teneur issues de forages récents sur la propriété Bald Hill au Nouveau-Brunswick.

Les analyses de forage comprennent :

6,79 % Sb sur 2,3 m

2,38 % Sb sur 9,6 m

Les largeurs rapportées sont les largeurs d’intersection. Les largeurs vraies sont estimées à 75 % des largeurs intersectées. Trente-et-un trous de forage totalisant 8 000 mètres ont été forés en 2025. Les actionnaires peuvent consulter le communiqué de presse d’Antimony Resources Corp. en cliquant ici.

Globex est impressionnée par les progrès rapides réalisés par Albright Metals Limited et Antimony Resources Corp. dans l’exploration de l’or et de l’antimoine sur les propriétés Devils Pike et Bald Hill respectivement.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président exécutif et chef de la direction de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (P.Q.) conformément au NC 43-101.

