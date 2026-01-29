LHV pikendas AS LHV Finance nõukogu liikme volitusi

AS LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte AS LHV Finance aktsionärid võtsid täna vastu otsuse, millega pikendati nõukogu liikme Kadri Kiisel ametiaega viis aastat. Neljaliikmelisse nõukogusse kuuluvad veel Mihkel Torim, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas.

Kadri Kiisel on alates 2021. aastast AS LHV Pank juhatuse esimees ning enne seda on ta 2018. aastast juhtinud juhatuse liikmena panga jaepanganduse valdkonda. Samuti oli ta AS-i LHV Finance juhataja 2018-2021. Kiisel töötas alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiisel on 2022. aastast AS LHV Varahaldus ja AS LHV Paytech nõukogu liige. Lisaks on Kadri Kiisel 2024. aastast Eesti Pangaliidu volikogu esimees. Kadri Kiiselile kuulub 558 730 AS-i LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2023., 2024. ja 2025. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 612 454 AS-i LHV Group aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.

