SEALSQ France renforce sa présence avec près de 200 collaborateurs répartis sur 3 bassins technologiques majeurs: Toulouse, Aix-en-Provence et Grenoble

La France consolide son rôle de premier plan dans les semi-conducteurs post-quantiques et la souveraineté quantique européenne



SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), spécialisée dans le développement et la commercialisation de semi-conducteurs, de PKI et de produits matériels et logiciels post-quantiques, annonce que ses entités françaises, SEALSQ France et IC’Alps (« SEALSQ France »), ont significativement renforcé et étendu leur présence sur le territoire national, employant aujourd’hui près de 200 collaborateurs hautement qualifiés répartis sur ses pôles stratégiques de Toulouse, Aix-en-Provence et Grenoble. Cette expansion illustre l’engagement à long terme de SEALSQ envers la France, devenue un centre d’excellence majeur pour les semi-conducteurs sécurisés et les technologies post-quantiques.

Ces dernières années, la France a réalisé des investissements stratégiques majeurs dans le secteur des semi-conducteurs, permettant l’émergence d’un vivier de talents de tout premier plan dans les domaines de la microélectronique, de la conception de puces, de la cryptographie et de l’industrialisation avancée. SEALSQ France s’appuie aujourd’hui sur cette expertise nationale d’exception, qu’elle combine avec des experts de premier rang en technologies quantiques, afin de développer la nouvelle génération de semi-conducteurs post-quantiques et de solutions prêtes pour l’ère quantique.

SEALSQ France a ainsi développé une nouvelle génération de semi-conducteurs post-quantiques, conçus pour protéger les infrastructures numériques critiques face aux menaces émergentes liées à l’informatique quantique. Les équipes françaises de SEALSQ jouent un rôle central dans la fourniture de solutions résistantes au quantique destinées aux gouvernements, aux infrastructures critiques, à l’IoT, à l’aéronautique, à la défense et aux secteurs fortement régulés.

En combinant l’excellence en semi-conducteurs et l’expertise quantique, SEALSQ contribue à l’émergence d’une plateforme quantique verticale pleinement souveraine à l’échelle européenne — du Root of Trust au Qubit. Cette approche intégrée positionne la France et l’Europe comme acteurs de premier plan de la sécurité quantique et post-quantique, tout en réduisant la dépendance aux technologies extra-européennes et en renforçant l’autonomie stratégique du continent.

SEALSQ France poursuit activement ses recrutements sur l’ensemble de ses sites, avec pour objectif d’atteindre environ 250 collaborateurs d’ici fin 2026. Cette croissance s’appuiera à la fois sur des recrutements organiques et sur l’intégration des équipes issues des acquisitions récemment réalisées par le Groupe en France, renforçant encore ses compétences clés.

À ce jour, SEALSQ a investi plus de 50 millions de dollars en France, notamment dans la recherche et développement, les capacités industrielles et la création d’emplois à forte valeur ajoutée. Le Groupe est désormais en cours d’investissement supplémentaire de 200 millions de dollars d’ici fin 2026, afin d’accélérer l’innovation, la montée en puissance industrielle et la souveraineté européenne dans les domaines des semi-conducteurs et des technologies quantiques.

« Grâce aux investissements de long terme réalisés par la France dans les semi-conducteurs, nous disposons aujourd’hui d’un vivier de talents exceptionnel », déclare Bernard Vian, Directeur général de SEALSQ. « En combinant cette expertise avec la recherche quantique de pointe, SEALSQ France construit les fondations technologiques nécessaires pour sécuriser les systèmes de l’ère post-quantique, du silicium sécurisé jusqu’aux architectures prêtes pour le quantique. »

« L’informatique quantique va profondément transformer la cybersécurité, la souveraineté et la notion de confiance numérique », déclare Carlos Moreira, PDG de SEALSQ. « En ancrant les semi-conducteurs post-quantiques et les technologies quantiques en France, nous permettons à l’Europe de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur — du Root of Trust au Qubit — et de bâtir une plateforme quantique souveraine et de confiance pour les décennies à venir. »

