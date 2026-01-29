Siili Solutions Oyj perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 29.1.2026 kello 16.45

Siili Solutions Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Järjestelmä jatkaa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmää 2023—2027.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2026–2030 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2026–2028, 2027–2029 ja 2028–2030. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson aloittamisesta ja yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Siili Solutions Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan viiden kuukauden kuluessa kunkin ansaintajakson päättymisestä.

Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja. Ansaintajakson 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu vuoden 2026 liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä omistaja-arvon kehitykseen vuosina 2026—2028. Palkkioiden maksaminen on myös ehdollinen hallituksen tilikauden 2026 nettotulokselle asettaman minimirajan saavuttamiselle.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 185 000 Siili Solutions Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava kaikki järjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes konsernin johtoryhmän jäsenen kokonaisosakeomistuksen arvo Siili Solutions Oyj:ssä vastaa 50:tä prosenttia hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Tämä määrä osakkeita on omistettava niin kauan, kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin 040 834 1399, sähköposti tomi.pienimaki(at)siili.com

Talousjohtaja Tuomas Toropainen

Puhelin 050 911 9598, sähköposti tuomas.toropainen(at)siili.com

