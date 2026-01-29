Dubai Gold District se posiciona como el epicentro global del comercio de oro y joyería

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un momento histórico para el sector del oro y la joyería de la región, Ithra Dubai lanzó oficialmente Dubai Gold District, un destino desarrollado específicamente para elevar la posición de Dubái como el destino líder mundial para el comercio de oro y joyería. El lanzamiento de Dubai Gold District marca una nueva fase en el desarrollo de Dubái como centro global de comercio minorista, negocios y comercio internacional. Desarrollado como un destino unificado, el District reúne en un solo lugar toda la cadena de valor del oro y la joyería, abarcando el comercio minorista, el oro físico (bullion), el comercio mayorista y la inversión. Al consolidar estas actividades, Dubai Gold District fortalece la posición de Dubái como uno de los destinos globales más confiables del mundo para el comercio de oro.

El lanzamiento también refleja el papel continuo de los Emiratos Árabes Unidos como una nación líder en el comercio global de oro y metales preciosos. Durante 2024–2025, el país exportó aproximadamente USD 53.41 mil millones en oro, con importantes socios comerciales que incluyen a Suiza, el Reino Unido, India, Hong Kong y Turquía, posicionando al país como el segundo mayor destino mundial para el comercio físico de oro.

Como el nuevo “Hogar del Oro” de Dubái, el District reúne todo el espectro de la actividad relacionada con el oro y la joyería bajo un mismo destino. Alberga una amplia gama de marcas consolidadas globales y regionales de oro y joyería, ofreciendo una variedad, calidad y valor excepcionales para compradores, traders e inversionistas.

Lo que distingue a Dubai Gold District a nivel global es la diversidad inigualable de su audiencia, que reúne en un solo destino una de las combinaciones más amplias del mundo de compradores, traders y consumidores. Solo en 2025, el District recibió compradores de más de 147 nacionalidades, lo que refleja la posición única de Dubái como un mercado verdaderamente global para el oro y la joyería.

Una característica emblemática de Dubai Gold District será la primera Gold Street del mundo, una calle construida utilizando oro, creada como una atracción distintiva para turistas y visitantes del District. Los detalles adicionales se revelarán por fases.

El District comprende más de 1,000 comercios en las categorías de oro, joyería, perfumería, cosméticos y estilo de vida. La mezcla de retailers incluye flagships de joyería consolidadas como Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan y Tanishq Jewellery, mientras que Joyalukkas anunció planes para una tienda insignia de 24,000 pies cuadrados, proyectada como la más grande de la marca en Medio Oriente.

El District también cuenta con el respaldo de seis hoteles, que proporcionan acceso conveniente para visitantes internacionales, compradores y socios comerciales.

