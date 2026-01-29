Le Dubai Gold District devient le centre mondial du commerce de l’or et de la joaillerie

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un moment historique pour l’industrie régionale de l’or et de la joaillerie, Ithra Dubai a officiellement lancé le Dubai Gold District, un pôle conçu spécialement pour renforcer la position de Dubaï comme destination mondiale de premier plan pour le commerce de l’or et de la joaillerie. Le lancement du Dubai Gold District marque une nouvelle étape dans le développement de Dubaï en tant que centre mondial de la vente au détail, du commerce et des échanges. Conçu comme une destination unifiée, le District réunit en un seul lieu l’ensemble de la chaîne de valeur de l’or et de la joaillerie, couvrant le commerce de détail, les lingots, le commerce de gros et l’investissement. En consolidant ces activités, le Dubai Gold District renforce la position de Dubaï comme l’une des destinations mondiales les plus fiables pour l’or.

Ce lancement reflète également le rôle continu des Émirats arabes unis en tant que grande nation du commerce mondial de l’or et des métaux précieux. En 2024-2025, le pays a exporté environ 53,41 milliards de dollars d’or, avec pour principaux partenaires commerciaux la Suisse, le Royaume-Uni, l’Inde, Hong Kong et la Turquie, positionnant le pays comme la deuxième destination mondiale pour le commerce physique de l’or.

En tant que nouvelle « Maison de l’or » de Dubaï, le District rassemble l’ensemble des activités liées à l’or et à la joaillerie au sein d’une même destination. Il accueille un large éventail de marques internationales et régionales établies dans le secteur de l’or et de la joaillerie, offrant une diversité exceptionnelle, une qualité élevée et un excellent rapport valeur-prix pour les acheteurs, les négociants et les investisseurs.

Ce qui distingue le Dubai Gold District à l’échelle mondiale est la diversité incomparable de son public, réunissant dans un même lieu l’une des plus grandes variétés d’acheteurs, de négociants et de consommateurs au monde. En 2025 seulement, le District a accueilli des visiteurs issus de plus de 147 nationalités, reflétant la position unique de Dubaï en tant que véritable marché mondial de l’or et de la joaillerie.

L’une des caractéristiques emblématiques du Dubai Gold District sera la première « rue de l’or » au monde, une rue construite avec de l’or, conçue comme une attraction originale pour les touristes et les visiteurs du District. De plus amples informations seront dévoilées progressivement.

Le District regroupe plus de 1 000 enseignes couvrant les catégories de l’or, de la joaillerie, de la parfumerie, des cosmétiques et du lifestyle. Parmi celles-ci figurent des grands noms de la joaillerie tels que Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan et Tanishq Jewellery, tandis que Joyalukkas a annoncé son projet boutique phare de 2 230 m² (24 000 pieds carrés), la plus grande du groupe au Moyen-Orient.

Le District compte également six hôtels, offrant un accès pratique aux visiteurs internationaux, aux acheteurs et aux partenaires commerciaux.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dubaigolddistrict.com

Contact :

Divya Bhatia

divya.bhatia@redhavasme.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd603b4c-a745-401d-9338-2dc1c5595e7f