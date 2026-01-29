מחוז הזהב של דובאי הושק כמרכז עולמי לסחר בזהב ובתכשיטים

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

ברגע מכונן לתעשיית הזהב והתכשיטים באזור, I thra Dubai (אי-ת'רא דובאי) השיקה רשמית את מחוז הזהב של דובאי, יעד ייעודי שנועד להעלות את מעמדה של דובאי כיעד המוביל בעולם למסחר בזהב ותכשיטים. השקת מחוז הזהב של דובאי מסמנת שלב חדש בפיתוחה של דובאי כמרכז עולמי לקמעונאות, מסחר וסחר. המחוז פותח כיעד מאוחד, ומאחד את כל שרשרת הערך של זהב ותכשיטים במקום אחד, הכולל קמעונאות, מטילי זהב, מסחר סיטונאי והשקעות. על ידי איחוד פעילויות אלו, מחוז הזהב של דובאי מחזק את מעמדה של דובאי כאחד היעדים הגלובליים המהימנים ביותר בעולם לזהב.

ההשקה משקפת גם את המשך תפקידה של איחוד האמירויות הערביות כמדינת סחר עולמית מובילה בזהב ובמתכות יקרות. בשנים 2024–25, המדינה ייצאה זהב בשווי של כ-53.41 מיליארד דולר, כאשר שותפות הסחר העיקריות כוללות את שוויץ, בריטניה, הודו, הונג קונג וטורקיה, מה שממקם את המדינה כיעד השני בגודלו למסחר זהב פיזי בעולם.

כ'בית הזהב' החדש של דובאי, המחוז מאחד את כל מגוון פעילויות הזהב והתכשיטים תחת יעד אחד. הוא ביתם של מגוון רחב של מותגי זהב ותכשיטים עולמיים ואזוריים מבוססים, המציעים מגוון, איכות וערך יוצאי דופן לקונים, לסוחרים ולמשקיעים.

מה שמייחד את מחוז הזהב של דובאי בעולם הוא המגוון חסר התקדים של קהל היעד שלו, המאגד את אחד מהתמהילים הרחבים בעולם של קונים, סוחרים וצרכנים ביעד אחד. בשנת 2025 לבדה, המחוז קיבל בברכה קונים מיותר מ-147 לאומים, מה שמשקף את מעמדה הייחודי של דובאי כשוק עולמי אמיתי לזהב ותכשיטים.

מאפיין מרכזי במחוז הזהב של דובאי יהיה רחוב הזהב הראשון בעולם, רחוב שנבנה מזהב, שנוצר כאטרקציה ייחודית לתיירים ולמבקרים ברובע. פרטים נוספים ייחשפו בשלבים.

המחוז כולל יותר מ-1,000 קמעונאים בקטגוריות זהב, תכשיטים, בשמים, קוסמטיקה וסגנון חיים. תמהיל הקמעונאים כולל חנויות תכשיטים מבוססות כמו Jawhara Jewellery , Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizanו-Tanishq Jewellery, כאשר Joyalukkas מכריזה על תוכניות להקמת חנות דגל בשטח של 24,000 רגל מרובע, שתהיה הגדולה ביותר שלה במזרח התיכון.

המחוז נתמך גם על ידי שישה מלונות, המספקים גישה נוחה למבקרים בינלאומיים, קונים ושותפי סחר.

למידע נוסף, בקרו בכתובת www.dubaigolddistrict.com

יצירת קשר:

Divya Bhatia

divya.bhatia@redhavasme.com

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה ב-

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd603b4c-a745-401d-9338-2dc1c5595e7f