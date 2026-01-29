두바이 골드 디스트릭트 (Dubai Gold District), 글로벌 금·주얼리 무역의 중심지로 공식 출범

아랍에미리트공화국 두바이, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 이트라 두바이(Ithra Duba두바이 (두바이를 세계 최고 수준의 금·주얼리 거래 중심지로 한 단계 끌어올리기 위해 설계된 전용 복합 단지 ‘두바이 골드 디스트릭트(Dubai Gold District)’를 공식 출범한 가운데 역내 금·주얼리 산업에 있어 획기적인 전환점이 되는 순간을 맞이하였다. 두바이 골드 디스트릭트의 출범은 소매, 상거래, 무역 분야에서 두바이가 글로벌 허브로 도약하는 새로운 발전 단계를 의미한다. 하나의 통합 목적지로 조성된 이 단지는 소매 유통, 금괴 거래, 도매 무역, 투자에 이르기까지 금·주얼리 산업의 전 가치사슬을 한곳에 집약했다. 이러한 기능 통합을 통해 두바이 골드 디스트릭트는 두바이를 세계에서 가장 신뢰받는 글로벌 금 거래 중심지 중 하나로서의 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

이번 출범은 금과 귀금속 분야에서 세계적인 교역 국가로서 아랍에미리트(UAE)가 지속적으로 수행해 온 핵심적 역할을 다시 한번 보여준다. 2024~2025년 동안 UAE는 약 534억1,000만 달러 규모의 금을 수출했으며, 주요 교역국으로는 스위스, 영국, 인도, 홍콩, 튀르키예 등이 포함된다. 이를 통해 UAE는 전 세계에서 두 번째로 큰 실물 금 거래 허브로 자리매김했다.

두바이의 새로운 ‘골드의 본고장(Home of Gold)’으로 자리하게 될 이 디스트릭트는 금과 주얼리 산업 전반을 하나의 목적지로 통합한다. 이곳에는 글로벌 및 지역을 대표하는 다양한 금·주얼리 브랜드들이 입점해 있으며, 구매자와 트레이더, 투자자들에게 폭넓은 선택지와 뛰어난 품질, 높은 가치 제안을 제공할 예정이다.

두바이 골드 디스트릭트가 글로벌 무대에서 차별화되는 가장 큰 강점은 단일 목적지 안에 세계에서 가장 다양한 구성의 구매자, 트레이더, 소비자층이 모인다는 점이다. 2025년 한 해에만 147개국 이상의 방문객이 이곳을 찾았으며, 이는 금과 주얼리 분야에서 두바이가 진정한 글로벌 마켓플레이스로 자리하고 있음을 보여준다.

두바이 골드 디스트릭트의 상징적 핵심 시설로는 세계 최초의 ‘골드 스트리트(Gold Street)’가 조성될 예정이다. 이 거리는 실제 금을 활용해 건설되는 독창적인 공간으로, 디스트릭트를 찾는 관광객과 방문객들에게 차별화된 명소가 될 전망이다. 관련 세부 내용은 단계적으로 공개될 예정이다.

이 디스트릭트에는 금, 주얼리, 향수, 화장품, 라이프스타일 등 다양한 분야에 걸쳐 1,000개 이상의 리테일 매장이 입점해 있다. 주요 입점 브랜드로는 자와하라 주얼리(Jawhara Jewellery), 말라바르 골드 앤 다이아몬즈(Malabar Gold and Diamonds), 알 로마이잔(Al Romaizan), 타니쉬크 주얼리(Tanishq Jewellery) 등 대표적인 주얼리 플래그십 매장들이 포함된다. 특히 조얄루카스(Joyalukkas)는 중동 지역 최대 규모가 될 2만4,000제곱피트 규모의 플래그십 매장 개설 계획을 발표했다.

또한 디스트릭트 인근에는 6개 호텔이 함께 조성돼 있어, 해외 방문객과 구매자, 글로벌 무역 파트너들이 편리하게 이용할 수 있는 접근성을 제공한다.

