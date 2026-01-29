Dubai Gold District Dilancarkan sebagai Pusat Global Perdagangan Emas dan Barang Kemas

DUBAI, United Arab Emirates, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam satu detik bersejarah bagi industri emas dan barang kemas serantau, Ithra Dubai secara rasmi telah melancarkan Dubai Gold District, sebuah destinasi yang direka khusus untuk mempertingkatkan kedudukan Dubai sebagai destinasi perdagangan utama dunia bagi perdagangan emas dan barang kemas. Pelancaran Dubai Gold District menandakan fasa baharu dalam pembangunan Dubai sebagai pusat global untuk runcit, komersial dan perdagangan. Dibangunkan sebagai destinasi bersepadu, District ini menghimpunkan keseluruhan rantaian nilai emas dan barang kemas di satu lokasi, merangkumi runcit, bullion, perdagangan borong serta pelaburan. Dengan menggabungkan aktiviti-aktiviti ini, Dubai Gold District memperkukuh kedudukan Dubai sebagai salah satu destinasi global yang paling dipercayai untuk emas.

Pelancaran ini turut mencerminkan peranan berterusan UAE sebagai negara perdagangan global terkemuka bagi emas dan logam berharga. Pada tahun 2024–2025, negara ini telah mengeksport emas bernilai kira-kira USD 53.41 bilion, dengan rakan dagangan utama termasuk Switzerland, United Kingdom, India, Hong Kong dan Turkiye, sekali gus meletakkan negara ini sebagai destinasi perdagangan emas fizikal kedua terbesar di dunia.

Sebagai ‘Home of Gold’ baharu Dubai, Dubai Gold District menyatukan keseluruhan spektrum aktiviti emas dan barang kemas di bawah satu destinasi. Ia menempatkan pelbagai jenama emas dan barang kemas global serta serantau yang mapan, menawarkan kepelbagaian, kualiti dan nilai luar biasa untuk pembeli, pedagang dan pelabur.

Apa yang membezakan Dubai Gold District di peringkat global ialah kepelbagaian audiens yang tiada tandingan, menghimpunkan salah satu campuran pembeli, pedagang dan pengguna paling luas di dunia dalam satu destinasi tunggal. Pada tahun 2025 sahaja, District ini menerima pengunjung daripada lebih 147 kewarganegaraan, mencerminkan kedudukan unik Dubai sebagai pasaran global sebenar untuk emas dan barang kemas.

Mercu tanda utama Dubai Gold District ialah Gold Street pertama di dunia — sebuah jalan yang dibina menggunakan emas dan diwujudkan sebagai tarikan unik bagi pelancong serta pengunjung ke District ini. Butiran lanjut akan diumumkan secara berperingkat.

District ini merangkumi lebih daripada 1,000 peruncit dalam kategori emas, barang kemas, minyak wangi, kosmetik dan gaya hidup. Campuran peruncit ini menghimpunkan kedai utama barang kemas terkemuka seperti Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan dan Tanishq Jewellery, dengan Joyalukkas merancang untuk membuka kedai utama seluas 24,000 kaki persegi, yang akan menjadi yang terbesar di Timur Tengah.

Dubai Gold District turut disokong oleh enam hotel, yang menyediakan akses mudah untuk pelawat antarabangsa, pembeli dan rakan dagangan.

