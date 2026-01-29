迪拜黄金区正式启幕，打造全球黄金珠宝交易中心

阿联酋迪拜, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 对本地区黄金珠宝行业而言，这是具有里程碑意义的一刻：Ithra Dubai 正式启幕迪拜黄金区(Dubai Gold District)。该片区为专属打造的特色地标，旨在提升迪拜作为全球黄金珠宝贸易核心目的地的领先地位。 迪拜黄金区的启幕，标志着迪拜在打造全球零售、商业及贸易中心的发展进程中迈入全新阶段。 作为一体化的产业集聚地，该区域将黄金珠宝全产业链环节整合于一处，业务覆盖零售、金条交易、批发贸易及投资等领域。 通过整合这些业务活动，迪拜黄金区进一步夯实了迪拜作为全球最受信赖黄金交易目的地之一的地位。

本次启幕也彰显出阿联酋在全球黄金及贵金属贸易领域的持续引领地位。 2024-2025 年度，阿联酋黄金出口额约达 534.1 亿美元，主要贸易伙伴包括瑞士、英国、印度、中国香港及土耳其，这也让阿联酋稳居全球实物黄金交易第二大目的地。

作为迪拜全新的“黄金之都”，该黄金区将各类黄金珠宝产业业态整合汇聚于一体。 该区云集众多知名的国际及区域黄金珠宝品牌，为采购商、贸易商与投资者提供丰富多元的选择、臻品品质与高价值体验。

迪拜黄金区之所以能在全球脱颖而出，核心在于其客群构成有着无可比拟的多样性——这里汇聚了全球范围内品类最丰富的采购商、贸易商与消费者群体。 仅在 2025 年，该区就迎来了超过 147 个国家和地区的消费者，这充分彰显了迪拜作为真正全球性黄金珠宝市场的独特地位。

迪拜黄金区的一大标志性特色，是打造了全球首条黄金大道——这条以黄金打造的街道，将成为该区吸引游客和访客的独特亮点。 更多细节将分阶段公布。

该黄金区汇集了超 1000 家零售商户，涵盖黄金、珠宝、香氛、美妆及生活方式等品类。 入驻的零售品牌中，既有 Jawhara Jewellery、Malabar Gold and Diamonds、Al Romaizan 和 Tanishq Jewellery 等知名珠宝旗舰店，Joyalukkas 亦宣布将在此开设 24,000 平方英尺的旗舰店，这也将成为其在中东地区的最大门店。

黄金区还配套建设有六家酒店，为到访的国际游客、采购商及贸易伙伴提供便捷的住宿体验。

