杜拜黃金區隆重啟動 ，成為全球黃金與珠寶貿易核心樞紐

阿聯酋杜拜, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 適逢區內黃金與珠寶產業的關鍵時刻，Ithra Dubai 的杜拜黃金區 (Dubai Gold District) 正式落成；此精心規劃的專屬區域旨在鞏固杜拜作為全球頂尖黃金與珠寶貿易中心的領先地位。 杜拜黃金區的啟動，象徵杜拜作為全球零售、商業與貿易中心的發展邁入新階段。 此區域規劃為綜合目的地，匯聚橫跨零售、金條交易、批發貿易及投資的完整黃金與珠寶產業生態鏈。 透過匯聚全產業鏈活動，杜拜黃金區強化杜拜作為全球穩健可靠黃金交易中心的地位。

是次項目啟動，亦展現阿聯酋持續作為全球黃金與貴金屬貿易領導國的風範。 2024 至 2025 年期間，該國黃金出口總值約達 534.1 億美元，主要貿易合作夥伴包括瑞士、英國、印度、香港和土耳其，由此奠定其全球第二大實物黃金交易目的地的地位。

作為杜拜全新的「黃金殿堂」，杜拜黃金區將所有黃金與珠寶相關活動匯聚於此。 薈萃眾多蜚聲國際及地區的黃金與珠寶品牌，為買家、貿易商及投資者奉上無數選擇、至臻品質及非凡價值。

杜拜黃金區之所以能在全球脫穎而出，乃因受眾無比多元，將全球最為廣泛的買家、貿易商及消費者群體，共融於同一目的地。 單在 2025 年，該區便接待了來自超過 147 個國家的顧客，這正好反映出杜拜作為真正全球化黃金與珠寶市場的獨特地位。

杜拜黃金區的一大標誌性景點，將是全球首創的黃金街 (Gold Street)。這條以黃金打造的街道，旨在成為吸引四方旅客及訪客的獨特地標。 更多細節將分階段公佈。

區內雲集超過 1,000 間零售商，業務範疇遍及黃金、珠寶、香水、化妝品以至生活品味等多元領域。 進駐的品牌陣容鼎盛，包括 Jawhara Jewellery、Malabar Gold and Diamonds、Al Romaizan 及 Tanishq Jewellery 等知名珠寶旗艦品牌。此外，Joyalukkas 亦宣佈計劃開設一間佔地 24,000 平方呎的旗艦店，屆時將成為其中東地區最具規模的門市。

區內亦有六間酒店，為國際訪客、買家及貿易合作夥伴，提供便捷的住宿與交通配套。

