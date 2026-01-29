Communiqué de presse

Bull : une nouvelle marque pour façonner le futur du calcul avancé

Paris, France – 29 janvier, 2026 – Bull, marque de référence dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, est officiellement lancée aujourd’hui, marquant le retour d’une icône technologique historiquement ancrée, réinventée pour une nouvelle ère. Dotée d’une nouvelle identité et d’une vision clairement affirmée, Bull s’est imposé comme un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’innovation quantique, et porte aujourd’hui l’ambition de façonner un monde numérique plus performant et responsable, guidé par la durabilité, la souveraineté et des résultats concrets.

La renaissance de Bull constitue une étape stratégique majeure dans son parcours vers le statut d’entreprise privée et indépendante, dans la continuité de la signature d’un accord de cession de titres entre Atos et l’État français le 31 juillet 2025. La finalisation de la transaction, attendue au premier semestre 2026, permettra à Bull d’accélérer sa vision du futur numérique – plus puissant, plus durable, plus souverain et plus ouvert.

Grâce à plus de 2 500 ingénieurs et experts, Bull déploie l’innovation à grande échelle. Solidement implantée en Europe et occupant des positions de premier plan en Amérique latine et en Inde, la marque conjugue un héritage industriel et technologique européen fort, une R&D de classe mondiale appuyée sur près de 1 500 brevets, des capacités industrielles uniques et des décennies d’expertise. Bull permet ainsi aux États et à tous ses clients de garder la pleine maîtrise de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès et dans le respect de la planète.

Avec plus d’un siècle d’expertise en informatique et en science des données, Bull est le seul acteur européen à concevoir, fabriquer et déployer à la fois des solutions matérielles et logicielles, tout en proposant des services à forte valeur ajoutée, pour créer de la valeur pour les entreprises de manière durable, accélérer la recherche scientifique et contribuer au succès de ses clients et au progrès de la société.

De l’intégration des puces les plus avancées à la conception des interconnexions les plus complexes et aux plateformes et applications d’IA les plus performantes, Bull maîtrise l’ensemble de la chaîne technologique. Ses actifs technologiques offrent une robustesse industrielle éprouvée pour des secteurs critiques tels que la défense et l’énergie, tout en réduisant le coût total de possession grâce à une efficacité énergétique unanimement reconnue parmi les meilleures au monde dans le calcul haute performance. Cette approche intégrée permet de déployer une intelligence artificielle sécurisée, durable et souveraine à grande échelle.

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur de Bull a souligné « Avec le lancement de Bull, nous renouons avec notre héritage technologique pour préparer l’avenir. Notre ambition est claire : fournir des technologies de calcul et d’IA puissantes, durables et souveraines, au service d’une innovation maîtrisée et responsable pour les États et les industries. »

À propos Bull

Bull est une marque d’Atos Group, leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’innovation quantique. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles. Il accompagne également ses clients avec des services stratégiques à forte valeur ajoutée, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Grâce à une recherche et développement d’excellence avec 1 500 brevets, à des capacités industrielles éprouvées et à une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de garder la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle au service du progrès pour notre planète.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

