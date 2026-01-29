Bank of Åland Plc: Managers' Transactions (Mörn)

Bank of Åland Plc
Managers' Transactions
January 29, 2025, 17.40 EET
Person subject to the notification requirement
Name: Mikael Anders Mörn
Position: Other senior manager
Issuer: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 140621/6/4
Transaction date: 2026-01-26
Outside a trading venue
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009001127
Nature of transaction: SUBSCRIPTION
Transaction details
(1): Volume: 113 Unit price: 44.33 EUR
Volume: 113 Volume weighted average price: 44.33 EUR
For further information, please contact:
Peter Wiklöf, Managing Director and Chief Executive, tel +358 40 512 7505