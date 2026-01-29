Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Mörn)

 | Source: Ålandsbanken Ålandsbanken


Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
29.1.2026 kl. 17.40 EET

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

___

Den anmälningsskyldiga

Namn: Mikael Anders Mörn

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Ålandsbanken Abp

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 140621/6/4

___

Transaktionens datum: 2026-01-26

Utanför en handelsplats

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 113 Enhetspris: 44.33 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 113 Medelpris: 44.33 EUR 

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505


Recommended Reading