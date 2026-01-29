Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Mörn)

Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
29.1.2026 kl. 17.40 EET
___
Den anmälningsskyldiga
Namn: Mikael Anders Mörn
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 140621/6/4
___
Transaktionens datum: 2026-01-26
Utanför en handelsplats
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: TECKNING
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 113 Enhetspris: 44.33 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 113 Medelpris: 44.33 EUR
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505