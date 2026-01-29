Bitget Wallet se convierte en una app de finanzas de la vida diaria

SAN SALVADOR, El Salvador, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet ha dado un giro estratégico para convertirse en una aplicación, renovando su interfaz para colocar los pagos en el centro de la experiencia de la app. Este cambio se produce tras superar los 90 millones de usuarios a nivel global, destacando la necesidad de respaldar la actividad financiera en el mundo real más frecuente y a gran escala. Refleja una transición más amplia del sector mientras que las wallets cripto dejan de estar enfocadas principalmente en la inversión para transformarse en cuentas financieras de uso diario destinadas a gastar, enviar, ahorrar y administrar dinero. El cambio ocurre en un contexto en el que las plataformas basadas en blockchain desafían cada vez más a las aplicaciones bancarias tradicionales, ofreciendo liquidaciones más rápidas, menores costos y acceso sin fronteras.

La actualización se construye en torno a un enfoque centrado en la utilidad y a una experiencia simplificada de finanzas on-chain, tras un claro punto de inflexión en los pagos con criptomonedas. Los datos del sector muestran que las transacciones con stablecoins superaron los 10 billones de dólares en 2025, mientras que el gasto a través de los principales programas de tarjetas cripto aumentó un 525 % interanual, señalando un cambio hacia el uso financiero en el mundo real. Esta tendencia se refleja en el nuevo Pay hub, añadido a la navegación principal de la app, que permite a los usuarios gastar y mover fondos con menos pasos a través de un rediseño unificado y optimizado para dispositivos móviles.

El Pay hub unifica tarjetas cripto, pagos QR, transferencias bancarias y compras dentro de la app en un solo flujo visible, convirtiendo a Bitget Wallet en una de las pocas plataformas de autocustodia que admite todos los principales métodos de pago con criptomonedas en un mismo lugar. Los usuarios pueden gastar cripto a nivel global mediante tarjetas aceptadas en las redes Mastercard y Visa, pagar localmente escaneando códigos QR o transferir stablecoins directamente a cuentas bancarias donde esté disponible. Al combinar opciones de pago globales y locales en una sola app, la wallet ofrece flexibilidad para pagar en cualquier lugar, manteniendo al mismo tiempo el control total de los fondos mediante autocustodia.

En el centro de la actualización se encuentra una interfaz optimizada para uso frecuente, diseñada para reducir la fricción en las interacciones financieras de la vida diaria. El rediseño presenta Dynamic Panel, una función de notificaciones en vivo que mantiene visibles las actualizaciones de transacciones sin interrumpir la actividad del usuario. También agrega Today's View, una nueva pantalla accesible con un simple gesto que ofrece una visión concisa de la actividad reciente y de las acciones más utilizadas. En conjunto con un diseño más limpio y modular, la interfaz reduce los pasos necesarios para administrar fondos permitiendo completar acciones on-chain de manera más eficaz.

“Las personas eligen las finanzas on-chain porque se alinean mejor con la forma en que el dinero debe funcionar en la economía digital actual”, dijo Jamie Elkaleh, director de marketing de Bitget Wallet. La blockchain elimina muchas fricciones de las finanzas tradicionales, como liquidaciones lentas, comisiones poco transparentes y límites geográficos. A medida que las stablecoins y las wallets de autocustodia se utilizan cada vez más para necesidades financieras de uso diario, nuestro enfoque es hacer que esa experiencia sea intuitiva, permitiendo a las personas ahorrar, enviar y gastar dinero a nivel global en tiempo real. Al centrar los pagos y diseñar la app en torno a la simplicidad, estamos convirtiendo la wallet en una cuenta cripto diaria que funciona como la banca moderna, pero on-chain”.

El lanzamiento ocurre tras un año en el que el uso de la wallet cambió de manera constante hacia la actividad financiera de uso diario. Los datos de Bitget Wallet muestran que el gasto y el rendimiento basados en stablecoins crecieron más rápido que el trading, con un aumento de más de 28 veces interanual en el gasto con tarjetas y un crecimiento de casi diez veces en las suscripciones a productos de rendimiento (earn). En conjunto, estas tendencias señalan una nueva etapa de adopción cripto impulsada por la utilidad financiera de la vida diaria.

os usuarios pueden visitar el blog de Bitget Wallet para obtener más información.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una aplicación de finanzas de la vida diaria diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y utilizables en la vida diaria. Con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo, ofrece una plataforma integral para enviar, gastar, generar rendimiento y operar con criptomonedas y stablecoins a través de infraestructura basada en blockchain. Con rampas de entrada y salida globales (on-ramps y off-ramps), la app permite finanzas on-chain más rápidas y sin fronteras, respaldadas por seguridad avanzada y un fondo de protección al usuario de 700 millones de dólares. Bitget Wallet opera como una wallet totalmente autocustodiada y no posee ni controla los fondos de los usuarios, sus claves privadas ni sus datos. Las transacciones son firmadas por los propios usuarios y ejecutadas en blockchains públicas.

Para más información, visite: X | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | Discord | Facebook

Para consultas de los medios, comuníquese con media.web3@bitget.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d10151ed-b88c-4aad-ac4b-c786f4cc0ff0