משתנה לכדי אפליקציה פיננסית לשימוש יומיומי Bitget Wallet

Bitget Wallet מבצעת שינוי אסטרטגי והפכת לאפליקציה פיננסית לשימוש יומיומי שכוללת הכל, ומרעננת את הממשק שלה כדי למקם את התשלומים במרכז חוויית השימוש באפליקציה. המהלך מגיע בעקבות חציית קו 90 מיליון המשתמשים בארנק באופן גלובלי, שינוי שמדגיש את הצורך לתמוך בפעילות פיננסית תכופה יותר בעולם האמיתי, ובקנה מידה גדול יותר. זה משקף שינוי רחב יותר כאשר ארנקים קריפטוגרפים כבר לא משמשים רק תרחישים שמונעים בידי השקעות אלא גם ענייני כספים יומיומיים כמו הוצאות, העברות, חיסכון וניהול כספים. השינוי מגיע כשפלטפורמות מבוססות בלוקצ'יין מאתגרות יותר ויותר אפליקציות בנקאיות מסורתיות עם סליקה מהירה יותר, עלויות נמוכות יותר וגישה ללא גבולות.

העדכון בנוי סביב שימוש המתמקד קודם כל בתועלת הציבור וגישה פשוטה יותר לניהול כספים בבלוקצ'יין, בעקבות נקודת מפנה ברורה בתשלומים קריפטוגרפים. נתוני התעשייה מראים כי היקף העסקאות במטבעות יציבים חצה את רף ה-10 טריליון דולר בשנת 2025, בעוד שההוצאות בתוכניות המשתמשות בכרטיסי קריפטוגרפים מרכזיים עלו ב-525% במונחים של שנה לשנה, מה שמאותת על מעבר לשימוש בעולם האמיתי. מגמה זו משתקפת במרכז תשלום חדש שנוסף לתפריט הניווט הראשי באפליקציה, שמאפשר למשתמשים להוציא ולהעביר כספים בפחות שלבים באמצעות עיצוב אחוד המתמקד במובייל.

מרכז התשלומים מאחד כרטיסים קריפטוגרפים, תשלומי QR, העברות בנקאיות וקניות מתוך האפליקציה לתזרים יחיד שפונה ללקוח, מה שהופך את Bitget Wallet לאחת מפלטפורמות המשמרות העצמית הבודדות התומכות בכל שיטות התשלום הקריפטוגרפיות העיקריות במקום אחד. משתמשים יכולים להשתמש במטבעות קריפטוגרפים בכל רחבי העולם באמצעות כרטיסים המתקבלים ברשתות Mastercard ו-Visa, לשלם באופן מקומי על ידי סריקת קודי QR, או להעביר מטבעות יציבים ישירות לחשבונות בנק במקומות בהם יש תמיכה בכך. על ידי שילוב אפשרויות תשלום גלובליות ומקומיות באפליקציה אחת, הארנק מעניק למשתמשים את הגמישות לשלם בכל מקום תוך שמירה על שליטה מלאה בכספם באמצעות משמורת עצמית.

אחד ההיבטים המרכזיים בעדכון הוא ממשק יעיל שנועד לשימוש תכוף, ומפחית חיכוכים באינטראקציות פיננסיות יומיומיות. העיצוב המחודש מציע 'פאנל דינמי', תכונת התראות חדשה על עדכונים בזמן אמת בעסקאות מבלי לשבש את פעולות המשתמשים. הוא גם מוסיף את 'סקירת היום', מסך חדש הנגיש באמצעות החלקה פשוטה המציע סקירה תמציתית של הפעילות האחרונה ופעולות נפוצות. בשילוב עם פריסה מודולרית נקייה יותר, הממשק מקצר את התהליכים הדרושים לניהול הכספים, ועוזר למשתמשים להשלים פעולות ברשת בצורה יעילה יותר.

"אנשים בוחרים בניהול כספים בבלוקצ'יין משום שהוא תואם טוב יותר לאופן שבו כסף צריך לעבוד בכלכלה הדיגיטלית של ימינו", אמר ג'יימי אלקאלה (Jamie Elkaleh), מנהל השיווק הראשי של Bitget Wallet . "הבלוקצ'יין מסיר רבים מהחיכוכים בניהול הכספים המסורתי, כולל סליקה איטית, עמלות אטומות ומגבלות גיאוגרפיות. ככל שמטבעות יציבים וארנקים במשמורת עצמית נמצאים בשימוש הולך וגובר לצרכים יומיומיים, אנו מתמקדים בהפיכת החוויה הזו לאינטואיטיבית, בלאפשר לאנשים לחסוך, ובלשלוח ולהוציא כסף ברחבי העולם בזמן אמת. על ידי מרכוז התשלומים ועיצוב האפליקציה סביב פשטות, אנו הופכים את הארנק לחשבון קריפטוגרפי לשימוש יומי שעובד כמו בנקאות מודרנית, אבל ברשת".

ההשקה מגיעה לאחר שנה שבה השימוש בארנק השתנה בהתמדה לכיוון של פעילות פיננסית יומיומית. נתוני Bitget Wallet מראים כי השימוש במטבעות יציבים והתשואה המבוססת עליהם גדלו בקצב מהיר יותר מאשר המסחר, כאשר ההוצאות באמצעות כרטיסי אשראי עלו פי 28 במונחים של שנה לשנה ורווחי המנויים גדלו כמעט פי עשרה. יחד, מגמות אלו מצביעות על שלב חדש של אימוץ קריפטוגרפי המונע על ידי שימושיות פיננסית בעולם האמיתי.

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנועדה להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, בטוחה ושימושית בחיי היום יום. היא משרתת יותר מ- 90 מיליון משתמשים ברחבי העולם, ומציעה פלטפורמה כוללת לשליחה, הוצאה, רווח ומסחר קריפטוגרפי ובמטבעות יציבים באמצעות תשתית מבוססת בלוקצ'יין. עם אפשרויות התחברות והתנתקות גלובליות, האפליקציה מאפשרת ניהול כספים ברשת שהינו מהיר יותר וללא גבולות, שנתמך בידי אבטחה מתקדמת וקרן להגנה על משתמשים בהיקף של 700 מיליון דולר. Bitget Wallet פועלת כארנק עם משמורת עצמית מלאה שאינו מחזיק או שולט בכספי משתמשים, מפתחות פרטיים או נתוני משתמשים. העסקאות נחתמות בידי המשתמשים ומבוצעות ברשתות בלוקצ'יין ציבוריות.

