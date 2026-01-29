ビットゲットウォレット、日常的金融アプリへと移行

エルサルバドル、サンサルバドル発, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、オールインワンの日常金融アプリへと戦略的に移行し、決済機能を同アプリ体験の中心に据えるためにインターフェースを刷新した。 この動きは、同ウォレットの世界中のユーザー数が9,000万人を突破したことを受けたもので、より頻繁な実世界の金融活動を大規模にサポートする必要性を強調している。 これは、暗号資産ウォレットが投資主導のユースケースを超え、支出、送金、貯蓄、資金管理のための日常的な金融口座へと移行する、より広範な変化を反映している。 ブロックチェーンベースのプラットフォームが、より迅速な決済、低コスト、国境のないアクセスを駆使して、従来の銀行アプリにより匹敵するようになっている中で、この移行が行われている。

今回のアップデートは、暗号資産決済における明確な転換点を踏まえ、実用性を最優先とした利用と、オンチェーン金融への簡素化されたアプローチを軸に構築されている。 業界データによると、2025年にはステーブルコイン取引額が10兆ドル (約1,531兆円) を突破し、主要暗号資産カードプログラムの支出額は前年比で525%増加し、実世界での利用への移行を示唆している。 この傾向を反映して同アプリのメインナビゲーションに新しく追加されたペイ・ハブ (Pay hub) では、モバイルファースト設計による統合インターフェースで、ユーザーは少ない操作で資金の支出・移動ができるようになった。

このペイ・ハブは、暗号資産カード、QR決済、銀行振込、アプリ内ショッピングを、単一のユーザーインターフェースで流れに統合した。これにより、ビットゲットウォレットは主要な暗号資産決済手段を全て1ヵ所でサポートする、数少ないセルフカストディプラットフォームとなった。 ユーザーは、マスターカード (Mastercard) およびビザ (Visa) ネットワークで利用可能なカードを通じて世界中で暗号資産を支出したり、QRコードをスキャンして現地で支払ったり、対応している場合はステーブルコインを銀行口座に直接送金したりできる。 同ウォレットは、グローバルとローカルの決済オプションを単一のアプリに統合することで、セルフカストディを通じてその資金の完全なコントロールを維持しながら、どこでも決済できる柔軟性をユーザーに提供する。

今回のアップデートの中心は、頻繁な使用を想定して設計された、効率化されたインターフェースであり、日常的な金融取引における摩擦を軽減する。 この再設計では、ユーザーが行っている作業を妨げずにリアルタイムで取引の最新情報を表示し続けるライブ通知機能「ダイナミックパネル (Dynamic Panel)」を導入している。 また、簡単なスワイプ操作でアクセスできる新画面「今日のビュー (Today's View)」を追加し、最近のアクティビティをまとめた簡潔な概要や、よく使う操作を提供する。 よりクリーンでモジュール化されたレイアウトと組み合わせることで、資金管理に必要な手順を短縮し、ユーザーがオンチェーン操作をより効率的に完了できるよう支援する。

ビットゲットウォレットのCMOであるジェイミー・エルカレ (Jamie Elkaleh) は次のように述べている。「皆さまにオンチェーン金融が選ばれているのは、今日のデジタル経済において、お金が機能すべき方法とより良く整合しているからです。 ブロックチェーンは、決済の遅延、不透明な手数料、地理的制約など、従来の金融における多くの摩擦を取り除きます。 ステーブルコインやセルフカストディウォレットが日常的なニーズでますます利用されるようになっている中、当社の焦点は、直感的な体験を実現し、人々がリアルタイムで世界中どこでも貯蓄、送金、支出できるようにすることです。 決済を中核に据え、シンプルさを重視したアプリ設計により、ウォレットを日常的な暗号資産口座へと進化させ、現代の銀行業務と同様の機能を、オンチェーンで実現しています。」

今回のローンチは、ウォレット利用が日常的な金融活動へと着実に移行した1年を経て実現した。 ビットゲットウォレットのデータによると、ステーブルコインを基盤とした支出とイールドはトレーディングを上回る成長率を示し、カード支出は前年比で28倍以上増加し、獲得サブスクリプションはほぼ10倍に拡大している。 これらの傾向の組み合わせは、実世界の金融有用性によって推進される暗号資産採用の新たな段階を示している。

詳しくは、ビットゲットウォレットのブログを閲覧されたい。

ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットは、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために設計された、日常的な金融アプリである。 世界中で9,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーン基盤のインフラを通じて暗号資産とステーブルコインの送金、支出、獲得、取引を可能にする、オールインワンのプラットフォームを提供している。 グローバルなオンランプ・オフランプに対応するこのアプリは、高度なセキュリティと7億ドル (約1,072億円) のユーザー保護基金によって支えられ、より迅速で国境のないオンチェーン金融を実現する。 ビットゲットウォレットは完全なセルフカストディウォレットとして動作し、ユーザー資金、秘密鍵、ユーザーデータの保持やコントロールは行わない。 取引はユーザーによって署名され、パブリックブロックチェーン上で実行される。

詳しくはこちらにアクセスされたい：X | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | Discord | Facebook

報道関係者向けの問い合わせ先：media.web3@bitget.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d10151ed-b88c-4aad-ac4b-c786f4cc0ff0