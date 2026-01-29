Bitget Wallet, 일상 금융 앱으로 전환 가속

엘살바도르 산살바도르, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet은 일상 금융 전반을 아우르는 올인원 금융 앱 (all-in-one everyday finance app)으로의 전략적 전환을 단행하며, 앱 인터페이스를 전면 개편해 결제 기능을 사용자 경험의 중심에 배치했다. 이번 변화는 전 세계 이용자 수가 9,000만 명을 돌파한 이후, 보다 빈번하고 실제 생활에 밀접한 금융 활동을 대규모로 지원할 필요성이 커진 데 따른 것이다. 이는 암호화폐 지갑이 투자 중심의 활용 단계를 넘어, 지출·송금·저축·자금 관리 등 일상 금융 계좌로 진화하고 있음을 보여주는 흐름이기도 하다. 블록체인 기반 플랫폼이 더 빠른 결제 처리, 낮은 비용, 국경 없는 접근성을 앞세워 기존 은행 앱에 본격적으로 도전하고 있는 가운데, 이번 전환은 이러한 구조적 변화의 연장선에 있다.

이번 업데이트는 실사용 중심의 활용성에 초점을 맞추고, 온체인 금융을 보다 단순하게 이용할 수 있도록 설계됐다. 이는 암호화폐 결제가 본격적인 전환점을 맞이한 흐름을 반영한 것이다. 업계 자료에 따르면 2025년 스테이블코인 거래 규모는 10조 달러를 넘어섰으며, 주요 암호화폐 카드 프로그램을 통한 소비는 전년 대비 525% 급증해 실물 경제 영역에서의 활용 확대를 분명히 보여줬다. 이러한 변화는 앱 메인 내비게이션에 새롭게 추가된 ‘페이(Pay) 허브’에도 반영돼, 통합된 모바일 중심 디자인을 통해 이용자들이 더 적은 단계로 자금을 사용하고 이동할 수 있도록 지원한다.

페이(Pay) 허브는 암호화폐 카드 (crypto cards), QR 결제 (QR payments), 은행 송금 (bank transfers), 앱 내 쇼핑 기능 (in-app shopping)을 하나의 전면 흐름으로 통합해, Bitget Wallet을 주요 암호화폐 결제 수단을 한곳에서 모두 지원하는 몇 안 되는 셀프 커스터디 플랫폼 중 하나로 자리매김하게 했다. 이용자들은 마스터카드와 비자 네트워크 전반에서 사용 가능한 카드를 통해 전 세계 어디서나 암호화폐로 결제할 수 있으며, QR 코드를 스캔해 현지 결제를 하거나, 지원되는 국가에서는 스테이블코인을 은행 계좌로 직접 이체하는 것도 가능하다. 글로벌 결제와 로컬 결제 옵션을 하나의 앱에 결합함으로써, 이용자들은 자산에 대한 완전한 자기보관(self-custody) 권한을 유지한 채 어디서든 유연하게 결제할 수 있게 됐다.

이번 업데이트의 핵심은 빈번한 사용을 전제로 설계된 간결한 인터페이스다. 일상적인 금융 활동에서 발생하는 마찰을 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 새롭게 도입된 ‘다이내믹 패널(Dynamic Panel)’은 실시간 거래 알림을 사용 중인 화면을 방해하지 않으면서도 즉시 확인할 수 있도록 제공하는 라이브 알림 기능이다. 또한 간단한 스와이프 동작만으로 접근 가능한 ‘투데이즈 뷰(Today’s View)’를 추가해, 최근 이용 내역과 자주 사용하는 기능을 한눈에 볼 수 있도록 했다. 보다 정돈되고 모듈화된 레이아웃과 함께, 자금 관리에 필요한 단계를 줄여 이용자들이 온체인 금융 활동을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는다.

Bitget Wallet의 최고마케팅책임자(CMO)인 제이미 엘칼레(Jamie Elkaleh)는 “사람들이 온체인 금융을 선택하는 이유는 오늘날 디지털 경제에서 돈이 작동해야 하는 방식과 더 잘 부합하기 때문”이라며 “블록체인은 느린 결제 처리, 불투명한 수수료, 지리적 제약 등 기존 금융의 여러 비효율을 제거한다”고 말했다. 그는 이어 “스테이블코인과 셀프 커스터디 지갑이 일상적인 금융 수요에 점점 더 많이 활용되는 가운데, 우리의 핵심 과제는 그 경험을 직관적으로 만드는 것”이라며 “사람들이 전 세계 어디서든 실시간으로 자금을 보관하고, 송금하고, 사용할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다”고 설명했다. 그러면서 “결제를 중심에 두고 단순함을 기준으로 앱을 설계함으로써, Bitget Wallet을 현대적 은행 서비스처럼 작동하지만 온체인 기반으로 운영되는 ‘일상형 암호화폐 계좌’로 진화시키고 있다”고 덧붙였다.

이번 출시는 지갑 이용 행태가 일상 금융 활동 중심으로 꾸준히 이동해 온 한 해를 뒤따라 이뤄졌다. Bitget Wallet 내부 데이터에 따르면 스테이블코인 기반 소비와 수익형 서비스 이용이 거래(trading)보다 더 빠르게 성장했으며, 카드결제 금액은 전년 대비 28배 이상 증가했고, 예치·수익 상품 구독은 약 10배 가까이 확대됐다. 이러한 흐름은 실물 금융 활용을 기반으로 한 새로운 암호화폐 확산 단계가 본격화되고 있음을 시사한다.

보다 자세한 내용은 Bitget Wallet 공식 블로그 (blog)에서 확인할 수 있다.

Bitget Wallet 소개

Bitget Wallet은 암호화폐를 일상생활에서 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 설계된 일상 금융 앱이다. 전 세계 9,000만 명 이상의 이용자를 보유한 Bitget Wallet은 블록체인 기반 인프라를 통해 암호화폐와 스테이블코인의 송금 기능은 물론 결제와 수익 창출, 그리고 거래 (spend, earn, trade)를 하나의 플랫폼에서 제공한다. 글로벌 온·오프램프 기능을 바탕으로 보다 빠르고 국경 없는 온체인 금융 환경을 구현하며, 고도화된 보안 시스템과 7억 달러 규모의 이용자 보호 기금 (user protection fund)을 통해 안정성을 강화했다. Bitget Wallet은 완전한 셀프 커스터디 지갑으로 운영되며, 이용자의 자금, 개인 키, 사용자 데이터를 보관하거나 통제하지 않는다. 모든 거래는 이용자가 직접 서명한 뒤 퍼블릭 블록체인 상에서 실행된다.

