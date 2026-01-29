Bitget Wallet Beralih Menjadi Aplikasi Kewangan Harian

SAN SALVADOR, El Salvador, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet hari ini mengumumkan peralihan strategik dengan beralih menjadi sebuah aplikasi kewangan harian serba lengkap, memperkenalkan antara muka baharu yang menempatkan pembayaran sebagai teras utama pengalaman pengguna. Langkah ini dibuat selepas Bitget Wallet berjaya melepasi 90 juta pengguna di seluruh dunia, sekali gus menekankan keperluan untuk menyokong aktiviti kewangan harian yang lebih kerap dan berskala besar dalam dunia sebenar. Peralihan ini mencerminkan transformasi lebih luas apabila dompet kripto bergerak melangkaui penggunaan berasaskan pelaburan kepada akaun kewangan harian untuk perbelanjaan, pemindahan, simpanan dan pengurusan wang. Perubahan ini berlaku seiring dengan platform berasaskan blockchain yang semakin mencabar aplikasi perbankan tradisional melalui penyelesaian transaksi yang lebih pantas, kos yang lebih rendah, serta akses tanpa sempadan.

Kemas kini tersebut dibina berasaskan penggunaan berorientasikan utiliti dan pendekatan ringkas terhadap kewangan onchain, berikutan titik perubahan jelas dalam pembayaran kripto. Data industri menunjukkan transaksi stablecoin melepasi USD 10 trilion pada tahun 2025, manakala perbelanjaan melalui program kad kripto utama meningkat sebanyak 525% dari tahun ke tahun, menandakan peralihan kukuh ke arah penggunaan dalam dunia sebenar. Trend ini dicerminkan melalui penambahan Pay hub pada navigasi utama aplikasi, membolehkan pengguna berbelanja dan memindahkan dana dengan lebih sedikit langkah melalui reka bentuk bersepadu berterskan mudah alih.

Pay hub menyatukan kad kripto, pembayaran QR, pemindahan bank, dan pembelian dalam aplikasi ke dalam satu ekosistem bersepadu, sekali gus meletakkan Bitget Wallet antara segelintir platform kawalan kendiri yang menyokong semua kaedah pembayaran kripto utama di satu tempat. Pengguna boleh berbelanja kripto di seluruh dunia melalui kad yang diterima dalam rangkaian Mastercard dan Visa, membuat pembayaran tempatan dengan mengimbas kod QR atau memindahkan stablecoin terus ke akaun bank di lokasi yang disokong. Dengan menggabungkan pilihan pembayaran global dan tempatan dalam satu aplikasi, dompet ini memberikan pengguna fleksibiliti untuk membuat pembayaran di mana-mana sahaja sambil mengekalkan kawalan penuh terhadap dana mereka secara kendiri.

Pusat kepada kemas kini tersebut ialah antara muka yang diperkemas untuk kegunaan kerap, mengurangkan halangan dalam interaksi kewangan harian. Reka bentuk semula ini memperkenalkan Dynamic Panel, ciri notifikasi langsung yang mengekalkan kemas kini transaksi masa nyata tanpa mengganggu aktiviti pengguna. Ia turut menambah Today's View, paparan baharu yang boleh diakses dengan satu leretan mudah, menawarkan ringkasan padat aktiviti terkini serta tindakan yang kerap digunakan. Digabungkan dengan susun atur modular yang lebih bersih, antara muka ini memendekkan langkah yang diperlukan untuk mengurus dana, sekali gus membantu pengguna melengkapkan tindakan onchain dengan lebih cekap.

“Orang ramai memilih kewangan onchain kerana ia lebih selaras dengan cara wang perlu berfungsi dalam ekonomi digital masa kini,” kata Jamie Elkaleh, Ketua Eksekutif Pemasaran Bitget Wallet. "Blockchain menghapuskan banyak halangan dalam kewangan tradisional, termasuk penyelesaian yang lambat, yuran yang tidak telus serta batasan geografi. Memandangkan stablecoin dan dompet kendiri semakin digunakan untuk keperluan harian, fokus kami adalah untuk menjadikan pengalaman itu lebih intuitif, membolehkan orang ramai menyimpan, menghantar dan membelanjakan wang secara global dalam masa nyata. Dengan memusatkan fungsi pembayaran dan mereka bentuk aplikasi berasaskan kesederhanaan, kami menjadikan dompet ini sebagai akaun kripto harian yang berfungsi seperti perbankan moden, tetapi di atas rangkaian onchain."

Pelancaran ini menyusul berikutan tempoh setahun yang menyaksikan penggunaan dompet telah beralih secara konsisten ke arah aktiviti kewangan harian. Data Bitget Wallet menunjukkan perbelanjaan dan hasil berasaskan stablecoin berkembang lebih pantas berbanding aktiviti dagangan, dengan perbelanjaan melalui kad meningkat lebih 28 kali ganda dari tahun ke tahun serta langganan Earn berkembang hampir sepuluh kali ganda. Gabungan trend ini menandakan fasa baharu dalam penerimaan kripto, yang dipacu oleh kegunaan kewangan sebenar dalam kehidupan harian.

Pengguna boleh melayari blog Bitget Wallet untuk maklumat lanjut.

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang direka untuk menjadikan penggunaan kripto lebih mudah, selamat dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 90 juta pengguna di seluruh dunia, ia menawarkan platform serba lengkap untuk menghantar, berbelanja, menjana dan melaksanakan dagangan kripto serta stablecoin melalui infrastruktur berasaskan blockchain. Dengan saluran masuk dan keluar global, aplikasi ini membolehkan kewangan onchain yang lebih pantas dan tanpa sempadan, disokong oleh keselamatan canggih serta dana perlindungan pengguna bernilai USD700 juta. Bitget Wallet beroperasi sebagai dompet kendiri sepenuhnya (fully self-custodial) dan tidak menyimpan atau mengawal dana pengguna, kunci peribadi, mahupun data pengguna. Semua transaksi ditandatangani oleh pengguna dan dilaksanakan di atas rangkaian blockchain awam.

Untuk maklumat lanjut, layari: X | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | Discord | Facebook

Untuk pertanyaan media, hubungi media.web3@bitget.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d10151ed-b88c-4aad-ac4b-c786f4cc0ff0