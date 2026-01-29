Bitget Wallet Transformada em Aplicativo Financeiro Diário

SAN SALVADOR, El Salvador, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet fez uma mudança estratégica para um aplicativo financeiro diário completo, atualizando sua interface para colocar os pagamentos no centro da experiência do aplicativo. A mudança ocorre após a carteira digital ultrapassar 90 milhões de usuários em todo o mundo, destacando a necessidade de apoio às atividades financeiras mais frequentes e reais em escala. Isso reflete uma transição mais ampla, com as carteiras de criptomoedas se expandindo para além dos casos de uso liderados por investimentos para contas financeiras diárias de gastos, envio, economia e administração de dinheiro. A mudança ocorre quando as plataformas baseadas em blockchain desafiam cada vez mais os aplicativos bancários tradicionais com liquidação mais rápida, custos mais baixos e acesso sem fronteiras.

A mudança foi criada em torno do uso prioritário do utilitário e de uma abordagem simplificada para o financiamento onchain, seguindo um claro ponto de inflexão nos pagamentos de criptomoedas. Dados do setor mostram que as transações de stablecoins ultrapassaram US $ 10 trilhões em 2025, enquanto os gastos nos principais programas de cartões de criptomoedas aumentaram 525% ano a ano, sinalizando uma mudança de uso no mundo real. Essa tendência está refletida no novo Pay hub adicionado à navegação principal do aplicativo, permitindo que os usuários utilizem e movimentem fundos com menos etapas por meio de um design unificado e móvel.

O hub Pay unifica cartões de criptomoedas, pagamentos QR, transferências bancárias e compras em aplicativo em um único fluxo frontal, tornando a Bitget Wallet uma das poucas plataformas de autocustódia a dar suporte a todos os principais métodos de pagamento em criptomoedas em um só lugar. Os usuários podem pagar em criptomoedas em todo o mundo com cartões aceitos nas redes Mastercard e Visa, pagar localmente digitalizando códigos QR ou transferir stablecoins diretamente para contas bancárias que aceitem stablecoins. Ao combinar opções de pagamento globais e locais em um único aplicativo, a carteira digital oferece aos usuários a flexibilidade de pagar em qualquer lugar, mantendo o controle total dos fundos por meio da autocustódia.

O ponto central da atualização é a interface simplificada projetada para uso frequente, para reduzir os problemas com as interações financeiras diárias. A mudança introduz o Dynamic Panel, um recurso de notificação ao vivo que mantém as atualizações das transações em tempo real visíveis, sem interromper o que os usuários estão fazendo. Ela também adiciona Today's View, uma nova tela acessível com um simples toque que oferece uma visão geral concisa das atividades recentes e ações comumente usadas. Juntamente com um layout mais simples e modular, a interface encurta as etapas necessárias para a administração de fundos, ajudando os usuários a realizar ações onchain com mais eficiência.

"As pessoas estão escolhendo finanças onchain por ser mais bem alinhado com a forma como o dinheiro precisa funcionar em uma economia digital hoje", disse Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet. "A Blockchain remove muitos dos problemas das finanças tradicionais, incluindo liquidação lenta, taxas opacas e limites geográficos. Com o uso cada vez maior das stablecoins e carteiras de autocustódia para as necessidades diárias, nosso foco é tornar essa experiência intuitiva, permitindo que as pessoas economizem, enviem e gastem dinheiro globalmente em tempo real. Com a centralização dos pagamentos e criação de um aplicativo simples, transformamos a carteira digital em uma conta cripto diária que funciona como um banco moderno, mas onchain."

O lançamento segue um ano em que o uso da carteira digital mudou de forma constante para uma atividade financeira diária. Dados da Bitget Wallet mostram que os gastos e o rendimento baseados em stablecoins cresceram mais rapidamente do que as negociações, com os gastos com cartões aumentando mais de 28 vezes ano a ano e o rendimento com subscrições aumentando quase dez vezes. Juntas, essas tendências apontam para uma nova fase de adoção de criptomoedas impulsionada pela utilidade financeira do mundo real.

Os usuários podem visitar o blog da Bitget Wallet para mais informação.

Bitget Wallet é um aplicativo de finanças diário criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e úteis para as finanças do dia a dia. Atendendo a mais de 90 milhões de usuários em todo o mundo, ela oferece uma plataforma completa para envio, gastos, rendimentos e negociação em criptomoedas e stablecoins, por meio de uma infraestrutura baseada em blockchain. Com rampas de acesso globais, o aplicativo viabiliza controle de finanças onchain mais rápido e sem fronteiras, apoiado por uma segurança avançada e um fundo de proteção ao usuário de US $ 700 milhões. A Bitget Wallet funciona como uma carteira digital totalmente autocustodial que não retém nem controla os fundos, chaves privadas ou dados dos usuários. As transações são assinadas pelos usuários e executadas em blockchains públicas.

