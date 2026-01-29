Bitget Wallet 转型为日常金融应用

萨尔瓦多圣萨尔瓦多, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 已完成向一体化日常金融应用的战略转型，通过界面重构将支付功能置于用户体验的核心。 此次转型正值该钱包全球用户突破 9,000 万，突显了支持高频、规模化现实世界金融活动的需求。 这反映了加密货币钱包正从投资主导型用例转向支持消费、转账、储蓄与资金管理的日常金融账户这一更广泛的行业变迁。 随着基于区块链的平台凭借更快的结算速度、更低的成本以及无国界的访问能力，持续对传统银行应用构成挑战，这一转型正当其时。

此次更新以“实用优先”为核心，围绕更简化的链上金融使用方式展开，标志着加密支付生态已迈入清晰的拐点阶段。 行业数据显示，2025 年稳定币交易总额已突破 10 万亿美元，而主流加密卡项目的消费规模同比增长高达 525%，清晰表明加密资产正加速走向现实世界的高频使用场景。 这一趋势也体现在应用主导航中新上线的 Pay 中心：通过统一、移动端优先的设计，用户可用更少步骤完成资金的消费与流转。

Pay 中心将加密卡、扫码支付、银行转账与应用内购物整合为一个统一、前置的支付流程，使 Bitget Wallet 成为少数在同一平台内覆盖全部主流加密支付方式的自托管平台之一。 用户可通过接入 Mastercard 与 Visa 网络的加密卡进行全球消费，也可通过扫码完成本地支付，或在支持地区将稳定币直接转入银行账户。 通过在一款应用程序中整合全球与本地支付能力，该钱包在保障自托管、资金自主可控的前提下，为用户提供了随时随地支付的高度灵活性。

本次更新的核心，是一套面向高频使用场景打造的精简界面设计，旨在显著降低日常金融操作中的使用摩擦。 重构引入的动态面板 (Dynamic Panel) 作为实时通知功能，可在不打断当前操作的情况下，持续呈现交易状态与关键更新。 同时新增的今日视图 (Today's View) 支持通过简单滑动进入，集中展示近期活动与高频操作入口，帮助用户快速掌握账户动态。 结合更清晰、模块化的布局，新界面大幅减少资金管理所需步骤，帮助用户更高效地完成各类链上操作。

Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 表示：“人们之所以选择链上金融，是因为它更符合当今数字经济中资金运作的真实需求。 区块链消除了传统金融中的诸多摩擦，包括结算缓慢、费用不透明以及地域限制等问题。 随着稳定币和自托管钱包逐渐融入日常生活，我们致力于打造直观顺畅的体验，让人们能够实时、全球范围内完成储蓄、转账与支付。 我们以支付为核心、以简洁为设计原则，将钱包打造成一个日常使用的加密账户——体验如现代银行，却运行在链上。”

此次发布正值钱包使用逐步转向日常金融场景的一年之后。 Bitget Wallet 数据显示，基于稳定币的消费与收益增长速度已超过交易，其中加密卡消费额同比增长超过 28 倍，收益类产品订阅量接近 10 倍增长。 这些趋势共同表明，加密货币的普及正迈入一个由现实金融应用价值驱动的新阶段。

关于 Bitget Wallet

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该平台服务全球超 9,000 万用户，提供集发送、消费、赚取及交易加密货币与稳定币功能于一体的一站式服务平台，所有功能均基于区块链基础设施实现。 依托全球化的出入金通道，该应用实现更快速、无边界的链上金融体验，并由先进的安全体系以及规模达 7 亿美元的用户保护基金提供保障。 Bitget Wallet 采用完全自托管钱包，不持有或控制用户资金、私钥或用户数据。 所有交易均由用户签名后，在公共区块链上执行。

