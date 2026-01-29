Bitget Wallet 邁向日常財務應用程式

薩爾瓦多聖薩爾瓦多, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 已實現朝向一站式日常財務應用程式的策略轉變，透過煥新介面將支付功能塑造成應用程式體驗的核心。 隨著此錢包的全球用戶突破 9,000 萬，此項革新正好迎向更加頻密、更大規模的現實世界財務活動。 這反映更宏觀的產業轉向：加密錢包正從投資導向的工具，蛻變為涵蓋消費、轉帳、儲蓄與理財的日常財務帳戶。 在此轉型浪潮中，區塊鏈平台正以更快結算、更低成本及無邊界通達的優勢，逐步撼動傳統銀行應用程式。

是次革新建基於實用為本、化繁為簡的鏈上金融理念，順應加密支付領域迎來的顯著轉折點。 行業數據顯示，2025 年穩定幣交易額突破 10 萬億美元，主流加密卡消費額更按年飆升 525%，標誌著應用正邁向現實世界使用。 此趨勢體現於新增至應用程式主導覽的 Pay hub，透過流動優先的統一設計，讓用戶能以更少步驟消費和轉移資金。

支付中心將加密卡、QR 碼支付、銀行轉帳與應用程式內購物統一為單一的前端流程，使 Bitget Wallet 躋身極少數能一站式支援所有主流加密支付方案的自我託管平台。 用戶既可透過通行 Mastercard 及 Visa 網絡的卡於全球消費加密貨幣，亦可掃描 QR 碼進行本地支付，或在支援地區將穩定幣直接轉入銀行帳戶。 透過匯聚全球與本地支付選項於單一應用程式中，錢包讓用戶能夠靈活地隨處支付，同時藉自我託管模式保留對資金的完整控制權。

是次更新的核心，是專為頻繁使用設計的精簡介面，大幅降低日常財務操作中的障礙。 重新設計的 Dynamic Panel 即時通知功能，如影隨形般即時呈現交易動態，而不打斷用戶的當前操作。 同步推出的 Today's View 介面，一滑即現，以簡明概覽匯聚最近活動及常用操作。 配合更臻簡潔的模組化佈局，介面化繁為簡，縮短資金管理路徑，協助用戶更高效地完成鏈上動作。

Bitget Wallet 市場總監 Jamie Elkaleh 表示：「人們選擇鏈上金融，因其更能配合現今數碼經濟中資金的運作需求。 區塊鏈技術消除傳統金融中的種種障礙，例如結算緩慢、費用不透明及地域限制。 隨著穩定幣及自我託管錢包越來越滲透日常生活應用，我們致力締造直觀流暢的體驗，讓用戶能夠即時在全球儲蓄、轉帳和消費。」 透過以支付為中心並圍繞簡約設計應用程式，錢包正化為鏈上的日常加密帳戶，兼具現代銀行便利與鏈上金融革新。」

是次發佈緊隨錢包使用穩步轉向日常財務活動的一年。 Bitget Wallet 數據顯示，穩定幣為本的消費及收益增長速度已超越交易，卡消費額按年飆升逾 28 倍，收益訂閱服務規模更擴大近十倍。 以上種種趨勢，顯示加密貨幣採用正邁向由現實金融實用性推動的新階段。

用戶可瀏覽 Bitget Wallet 網誌，以了解更多資訊。

Bitget Wallet 是日常財務應用程式，致力讓加密貨幣在日常生活中變得簡單、安全而實用。 錢包服務全球逾 9,000 萬用戶，當中提供一站式平台，基於區塊鏈基礎架構，實現加密貨幣及穩定幣的轉帳、消費、賺取及交易。 憑著全球出入金通道，應用程式帶來更快速的無邊界鏈上金融體驗，並獲先進安全技術及 7 億美元用戶保護基金支持。 Bitget Wallet 以完全自我託管錢包模式運作，不持有亦不控制用戶資金、私人密鑰或用戶數據。 所有交易均由用戶簽署，並在公共區塊鏈上執行。

