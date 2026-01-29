Calian tiendra une conférence téléphonique après l’annonce des résultats du premier trimestre de l’exercice 2026

OTTAWA, Ontario, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société de solutions essentielles axée sur la défense, l'espace, les soins de santé et d'autres secteurs d'infrastructure critique stratégiques, tiendra une conférence téléphonique à 8h30, heure de l’Est, le jeudi 12 février 2026, afin de discuter des résultats du trimestre terminé le 30 décembre 2025. Les résultats seront publiés avant l’ouverture des marchés financiers.

Les participants de la communauté financière et médiatique intéressés peuvent se joindre à la présentation en direct en se rendant sur le site Web de Calian et en cliquant sur la section Investisseurs pour trouver le lien de la conférence téléphonique ou directement au moyen de l’URL suivante : https://edge.media-server.com/mmc/p/t89ax5bi

Une rediffusion de la webdiffusion audio sera disponible au même lien quelques heures après la conclusion de l’appel.

À propos de Calian

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l'échec n'est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l'expertise de nos gens, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Calian a son siège social à Ottawa, au Canada, et comprend plus de 6 000 employés dans le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l'endroit et au moment où cela compte le plus.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias:

media@calian.com

613-599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs:

ir@calian.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler.

Siège social de Calian · 770 Palladium Drive · Ottawa · Ontario · Canada · K2V 1C8

Tél. : 613 599-8600 · Téléc. : 613 592-3664 · Courriel d’information générale : info@calian.com