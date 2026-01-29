Canadian Soccer Business et STACKTV s’associent pour rapprocher le soccer de la Première ligue canadienne des partisans partout au pays

TORONTO, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canadian Soccer Business (CSB) a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec STACKTV, la plateforme de diffusion en continu haut de gamme de Corus Entertainment, qui accueille la marque au sein de l’écosystème du soccer afin de soutenir la croissance et la visibilité continues de la Première Ligue canadienne (PLC) et du sport partout au pays. Dans le cadre de ce partenariat, STACKTV deviendra le commanditaire principal à l’avant du maillot d’Inter Toronto, assurant une présence marquée sur le terrain, en plus d’intégrations de contenu numérique sur les plateformes de la PLC et de OneSoccer. Des initiatives d’engagement des partisans et des concours visant à renforcer les liens avec les supporters seront également déployés tout au long de la saison.

Cette collaboration permettra d’étendre la portée du soccer canadien au-delà des jours de match grâce à une visibilité nationale au sein du portefeuille médiatique détenu par Corus. Cette offre comprend des publicités télévisées sur Global TV ainsi que sur les stations de radio de Corus dans tous les principaux marchés du Canada, de même que des placements numériques sur STACKTV. Le partenariat s’inscrit dans la vision à long terme de CSB visant à accroître l’audience du soccer au Canada en amplifiant les récits du sport, en augmentant son accessibilité et en renforçant sa place dans le courant dominant, afin d’assurer que le jeu demeure visible, pertinent et bien ancré dans la conversation culturelle tout au long de l’année.

« Les médias et la narration jouent un rôle essentiel dans la façon dont le sport se développe, crée des liens et perdure », a déclaré Michael Beckerman, chef de l’exploitation, Canadian Soccer Business. « Ce partenariat avec STACKTV reflète notre responsabilité d’amener le soccer canadien au cœur de la conversation nationale grâce à une vaste promotion sur les plateformes numériques et linéaires. En élargissant notre portée sur ces deux fronts, nous contribuons à mettre en valeur nos clubs, nos joueurs et nos compétitions, tout en tissant des liens plus profonds et durables avec les Canadiens d’un océan à l’autre. »

« Nous sommes ravis de nous associer à la Première ligue canadienne dans le cadre de cette collaboration qui place STACKTV au cœur d’une communauté canadienne de soccer profondément engagée », a déclaré Jennifer Abrams, vice-présidente principale, Contenu et marketing chez Corus Entertainment. « En connectant STACKTV à des partisans hautement engagés grâce au commanditat à l’avant du maillot d’Inter Toronto ainsi qu’à une programmation médiatique et numérique à l’échelle de la ligue, ce partenariat nous permet d’élargir notre portée, de soutenir l’élan du soccer canadien et d’aligner la marque avec une communauté nationale de partisans. Nous avons hâte de voir la marque STACKTV prendre vie sur le terrain ! »

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente une gamme d'actifs nationaux de premier plan qui se trouvent au cœur du soccer au Canada. Ceci comprend la représentation de tous les partenariats d'affaires et droits média (diffusion et distribution) en lien avec les actifs principaux de Canada Soccer, notamment l'équipe nationale masculine, l'équipe nationale féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et aux Premières Ligues de soccer du Canada (PLSC).

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC), procure aux joueurs canadiens une plateforme nationale où évoluer au plus haut niveau à la maison et profiter d’une exposition sur la scène internationale, contribuant à la croissance à long terme du soccer canadien au pays et à travers le monde. Faisant partie du portefeuille de ligues de Canadian Soccer Business, qui comprend aussi les Premières Ligues de soccer du CAnada (PLSC), la PLC offre du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d'un océan à l’autre et participe à des compétitions sanctionnées par la CONCACAF et la FIFA.

À propos de Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une entreprise de premier plan dans le domaine des médias et du contenu, spécialisée dans le développement, la diffusion et la distribution de marques et de contenus de grande qualité sur de multiples plateformes pour des auditoires partout dans le monde. Depuis 1999, Corus rejoint les publics grâce à un vaste portefeuille multimédia comprenant 25 chaînes spécialisées, 36 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelles, des plateformes numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services d’agence numérique et de médias sociaux. Parmi ses marques phares figurent Global Television, W Network, Flavour Network, Home Network, The HISTORY® Channel, Showcase, Slice, Adult Swim, National Geographic et Global News, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, TELETOON+, l’application Global TV et Curiouscast. Pour plus d’information, visitez www.corusent.com .

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC), procure aux joueurs canadiens une plateforme nationale où évoluer au plus haut niveau à la maison et profiter d’une exposition sur la scène internationale, contribuant à la croissance à long terme du soccer canadien au pays et à travers le monde. Faisant partie du portefeuille de ligues de Canadian Soccer Business, qui comprend aussi les Premières Ligues de soccer du CAnada (PLSC), la PLC offre du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d'un océan à l’autre et participe à des compétitions sanctionnées par la CONCACAF et la FIFA.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Laura Armstrong

Directrice principale, Communications

Première ligue canadienne et Canadian Soccer Business

laura.armstrong@cansb.ca

Katrin Ivanov

Coordonnatrice, Communications

Première ligue canadienne et Canadian Soccer Business

katrin.ivanov@cplsoccer.com

Jacqui VanSickle

Directrice principale de la publicité, STACKTV

Corus Entertainment

Jacqui.vansickle@corusent.com

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c78b3d67-88d9-489b-b1dd-ad7633fb38ce/fr