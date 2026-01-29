Sportstech weist Aussagen von Interactive Strength Inc. (TRNR) zurück

BERLIN, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH („Sportstech“) nimmt Bezug auf wiederholte öffentliche Aussagen von Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) zu Sportstech und stellt klar, dass aus Sicht von Sportstech wesentliche darin enthaltene Behauptungen rechtlich wie auch sachlich unzutreffend sind.

Sportstech hat in der Vergangenheit sämtliche gegen das Unternehmen geltend gemachten Ansprüche erfüllt und wird dies auch künftig tun, sofern diese fällig und rechtlich durchsetzbar sind. Sportstech weist ausdrücklich jeden gegenteiligen Eindruck zurück. In diesem Zusammenhang hat Sportstech TRNR darüber informiert, dass die von TRNR geltend gemachten Ansprüche in der behaupteten Höhe nicht bestehen. Nach umfassender rechtlicher Prüfung ist Sportstech zuversichtlich, dass sowohl der ursprüngliche Darlehensvertrag vom 27. Januar 2025 als auch dessen spätere Verlängerung vom 22. Mai 2025 – die jeweils deutschem Recht unterliegen – nach deutschem Recht nichtig sind.

Wenn TRNR in öffentlichen Erklärungen behauptet, Vollstreckungs- oder Verwertungsmaßnahmen seien unvermeidlich – einschließlich eines angeblichen Verkaufs von Unternehmensanteilen –, hält Sportstech diese Aussagen für irreführend. Sportstech hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um eine formelle Klärung nach deutschem Recht zu erreichen, dem die geltend gemachten Verpflichtungen unterliegen. Bisher wurde Sportstech keine Klage von TRNR zugestellt, die in Deutschland eingereicht wurde. Sportstech prüft derzeit seine eigenen Ansprüche als Kläger gegen TRNR in Bezug auf diese Angelegenheiten.

Die von Interactive Strength Inc. öffentlich angekündigten Maßnahmen betreffen komplexe und umstrittene Rechtsfragen, deren Klärung in der Regel erhebliche Zeit, finanzielle Mittel und rechtlichen Aufwand erfordert. Aus Sicht von Sportstech handelt es sich hierbei nicht um einfache oder schnell abschließbare Fälle, sondern um potenziell langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten. Sportstech ist jedoch zuversichtlich, dass seine Rechtsposition gut begründet ist und dass die anhängigen sowie erwarteten Verfahren gute Erfolgsaussichten haben.

Darüber stellt Sportstech klar, dass zu keinem Zeitpunkt ein rechtsgültiger, vollständig abgeschlossener Kaufvertrag über den Erwerb von Sportstech durch TRNR bestand. Alle Dokumente, die als verbindlich bezeichnet wurden, dienten lediglich als Grundlage für weitere Gespräche. Wesentliche wirtschaftliche und strukturelle Aspekte einer möglichen Transaktion wurden vor Beendigung der Verhandlungen nicht abschließend vereinbart.

Der öffentliche Eindruck, dass Sportstech um einen Verzicht auf Zinsen oder andere Ansprüche gebeten hat, ist auch falsch. Im Gegenteil: Sportstech bestreitet die Rechtsgültigkeit der geltend gemachten Ansprüche und hat diese Position gegenüber TRNR konsequent und proaktiv vertreten.

Sportstech wird alle Verpflichtungen erfüllen, soweit diese rechtlich bindend sind. Die Erfüllung von Ansprüchen, die lediglich geltend gemacht, aber nicht rechtlich festgestellt oder wirksam begründet sind, kommt nicht in Betracht. Gleichzeitig bleibt Sportstech offen für konstruktive, rechtlich fundierte Gespräche mit TRNR – einschließlich einer gütlichen Beilegung tatsächlich bestehender Verpflichtungen sowie erstattungsfähiger Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den beendeten Verhandlungen entstanden sind.

Vor diesem Hintergrund – und da in Deutschland keine Vollstreckungsverfahren bekannt sind und Sportstech die einzige Partei ist, die in diesem Rechtsraum rechtliche Schritte eingeleitet hat – ist eine Versteigerung der Anteile insbesondere im ersten Quartal 2026 nicht zu erwarten. Sollte es überhaupt zu einem Verfahren kommen, wäre dieses für alle Beteiligten wahrscheinlich langwierig und kostspielig. Sportstech hat bereits seine Verhandlungsbereitschaft signalisiert, doch TRNR hat darauf über seinen Anwalt nicht reagiert. Stattdessen haben Dritte angeboten, als Vermittler zu fungieren. Die Parteien befinden sich noch am Anfang möglicher Einigungsbemühungen.

Trotz des andauernden Streits ist Sportstech voll funktionsfähig, setzt seine Geschäftstätigkeit ohne Einschränkungen fort und verfolgt seinen strategischen Wachstumskurs. Sportstech ist zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird, allerdings – wenn überhaupt – über einen deutlich geringeren Betrag. Der genaue Betrag ist Teil der laufenden Verhandlungen und wird vertraulich behandelt, um diese nicht zu beeinträchtigen.

Zitat von CEO Ali Ahmad:

„Die öffentlichen Aussagen von Interactive Strength Inc. entsprechen weder der rechtlichen noch der tatsächlichen Situation. Wir weisen diese Behauptungen entschieden zurück und sind von der Tragfähigkeit unserer Rechtsposition überzeugt. Gleichzeitig sind wir offen für sachliche Diskussionen auf der Grundlage des geltenden Rechts. Dieser Rechtsstreit wird Sportstech nicht daran hindern, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen.“

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken Marktposition in Europa.

