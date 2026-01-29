Nextensa SA:

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions





En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa (la ‘Société’) communique les informations suivantes suite à la perte des droits de vote double attachés aux actions nominatives.





Situation au 29 janvier 2026 :

Total du capital : EUR 111 856 017,40

Nombre total de titres conférant le droit de vote : 10 171 130

Nombre de titres conférant le droit de vote double : 6 174 488 (1)

Nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 16 345 618 (2)





Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.





(1) 204 des 6 174 488 actions de la Société donnant en principe un droit de vote double sont détenues par une filiale de la Société. Par conséquent, les droits de vote attachés à ces 204 actions sont suspendus.

(2) Les droits de vote attachés aux actions propres (à la date d'aujourd'hui : 65.000 actions) sont suspendus conformément à l'article 7:217, §1 du Code des sociétés et associations.









Pour plus d'informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu









À propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (31%), la Belgique (52%) et l’Autriche (17%), pour une valeur totale d’environ € 1,1 milliard au 30/09/2025.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de grands projets urbains. À Tour & Taxis (plus de 350.000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte combinant réhabilitation de bâtiments iconiques et constructions neuves. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle participe en partenariat à un vaste projet d’expansion urbaine de plus de 400.000 m², comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de € 423 M (au 30/09/2025).





