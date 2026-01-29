Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða útboðs skuldabréfa

Eik fasteignafélag hf. lauk í dag útboði á nýjum flokki skuldabréfa, EIK 120266. Í flokkinn EIK 120266 bárust 9 tilboð að fjárhæð 3.700 m.kr. að nafnvirði á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,75-3,99%. Tilboð að nafnvirði 2.500 m.kr. voru samþykkt á ávöxtunarkröfunni 3,90%.
|Flokkur
|EIK 12 0266
|Greiðslu- og uppgjörsdagur
|12.2.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|2.500
|Samþykkt (ávöxtunarkrafa)
|3,90%
|Fjöldi innsendra tilboða
|9
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|3.700
|Fjöldi samþykktra tilboða
|7
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (ávöxtunarkrafa)
|3,85%
|Boðhlutfall
|1,48
EIK 120266 er verðtryggt jafngreiðslubréf (e. annuity) með tveimur afborgunum á ári. Lokagjalddagi er í febrúar 2066.
Áætlaður uppgjörsdagur er 12. febrúar nk. og stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland fyrir lok árs.
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri:
„Það er gaman að kynna til leiks á skuldabréfamarkaði eitt lengsta skuldabréf sem gefið hefur verið út af skráðu félagi á Íslandi. Útgáfan lýsir trausti fagfjárfesta á Eik fasteignafélagi og þökkum við þann áhuga og meðbyr sem félagið naut í útboðinu.“
Umsjónaraðili útboðsins var Markaðsviðskipti Arion banka.
Nánari upplýsingar veitir:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 856-5907
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980