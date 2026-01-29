Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2025

RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2025

Le 29 janvier 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 29 janvier 2026 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2025 – Certification des commissaires aux comptes en cours.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Malgré un contexte économique et politique encore chahuté sur 2025, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement des clients, des sociétaires et plus généralement des acteurs du territoire.

Portée par une activité soutenue sur l’ensemble des métiers, la Caisse Régionale affiche des résultats solides. Ces performances confirment la solidité du modèle économique et son engagement au service des clients.

L’esprit conquérant et la mise en place de nouvelles stratégies ont permis de développer le fonds de commerce, avec plus de 47 000 nouveaux clients sur l’année.

La nette accélération du marché immobilier sur le deuxième semestre, a permis de doubler l’accompagnement de nos clients avec 16 000 projets pour un montant total de 2,0 milliards d’euros. Près d’une famille sur trois sur notre territoire choisit le Crédit Agricole Brie Picardie pour le financement de son projet immobilier.

Parallèlement la Caisse Régionale a renforcé son soutien aux professionnels, aux entrepreneurs et aux agriculteurs, avec plus de 10 800 projets réalisés pour plus de 1,8 milliard d’euros, contribuant activement au dynamisme économique local.

Fort de ce dynamisme commercial, le Crédit Agricole Brie Picardie continue d'afficher un PNB d'activité en nette croissance.





AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

À fin décembre 2025, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 38,8Mds€, en augmentation de 3,3% sur un an, atteignant ainsi son plus haut niveau historique.

Cette évolution est liée à la hausse de l’encours de collecte tierce de +7,9% par rapport à décembre 2024, portée par le très haut niveau de collecte en assurance vie.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,5% sur un an pour atteindre plus de 759 800 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est également en progression de 1,9% sur un an.

Sur l’année 2025, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé plus de 4,2Mds€ de nouveaux financements, s’appuyant notamment sur la collecte auprès de ses clients.

L'encours de crédits s'établit à 29,5Mds€, en croissance de +1,7% sur 12 mois, notamment grâce aux crédits à l'équipement des professionnels et des entrepreneurs qui connaissent une belle accélération.





UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE





Base individuelle - NF (M€) déc.-24 déc.-25 Var en % Produit Net Bancaire 694,3 745,9 +7,4% Charges de Fonctionnement Nettes 389,5 406,2 +4,3% Résultat Brut d'Exploitation 304,9 339,7 +11,4% Résultat Net social 198,1 206,6 +4,3%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 745,9M€ en hausse de 7,4%, grâce à une marge d’intermédiation globale qui se redresse sous l’effet de la baisse des coûts de refinancement et de la tonicité de l’activité Crédit.

Les Charges de Fonctionnement Nettes atteignent 406,2M€, en hausse de 4,3% sur un an par l’impact de l’inflation et la volonté de la Caisse Régionale d’accompagner l’accroissement de l’activité par l’augmentation du nombre de conseillers afin de garantir le meilleur niveau de service pour nos clients.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 339,7M€, en progression de 11,4%. Le Coefficient d’Exploitation d’Activité s’établit à 69,9%.

Le Résultat Net social atteint 206,6M€ en hausse de +4,3% sur un an, malgré la surtaxe d’impôts sur les sociétés de 13M€ à fin décembre décidée par le gouvernement.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un coût du risque de 43,9M€, soit 0,15% de l’encours de crédits, en net repli sur un an.

Base consolidée – IFRS (M€) déc.-24 déc.-25 Var en % Produit Net Bancaire 696,8 766,6 +10,0% Charges de Fonctionnement Nettes 391,6 408,9 +4,4% Résultat Brut d'Exploitation 305,2 357,7 +17,2% Résultat Net consolidé 199,2 242,0 +21,5%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 766,6M€ en hausse de 10%, croissance liée à la revalorisation des investissements dans des actifs non cotés par la Caisse régionale et ses filiales.

Les Charges de Fonctionnement Nettes sont en hausse de 4,4% et le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 357,7M€.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 242,0M€ en décembre 2025. Les capitaux propres consolidés en hausse s’élèvent à 6,0Mds€ à fin décembre 2025, pour un total bilan consolidé de 40,9Mds€.

À fin décembre 2025, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,87%.

La Caisse Régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 112,8% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin septembre s’élevait à 24,14% bien au-delà des exigences réglementaires.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 29,385€ au 31 décembre 2025.

L’actif net par titre est égal à 72,75€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2025 affectée aux CCI ressort à 7,86.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 27 mars 2026 une rémunération de 1,15€ par CCI, soit un rendement annuel de 3,9% par CCI.

La mise à jour du programme de rachat des CCI sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 mars 2026.

La Caisse Régionale a fixé une enveloppe maximale de rachat de 50 M€ en 2026, dont le prix ne pourra pas être supérieur à 72€ par CCI.





ANNEXES





Indicateurs alternatifs de performance Définition PNB D’activité Le PNB d’activité correspond à la différence entre les produits d’exploitation bancaire hors revenus de fonds propres et les charges d’exploitation bancaire, avant déduction des frais généraux et des provisions pour risques. LCR Disclosure Ratio Ce ratio vise à favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une banque. Le LCR oblige les banques à détenir un stock d’actifs sans risque, liquidable facilement sur les marchés, pour faire face aux paiements des flux sortants nets des flux entrants pendant trente jours de crise, sans soutien des banques centrales. Coefficient d’Exploitation d’Activité Le coefficient d’exploitation d’activité correspond au ratio entre les charges de fonctionnement nettes et le produit net d’activité. Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque annualisé et l’encours de crédits à fin décembre 2025. Taux de CDL Une créance douteuse est une créance en défaut. Un débiteur est considéré en situation de défaut lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

- un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

- l'entité estime improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu'elle ait recours à d'éventuelles mesures telles que la réalisation d'une sûreté. Actif net par titre L'actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l'exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).















































































