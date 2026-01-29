Signaux Girod : Résultats consolidés 2024/2025

SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

RESULTATS CONSOLIDES 2024/2025

Bellefontaine, le 29 janvier 2026 – 18h00

Le conseil d’administration a arrêté le 29 janvier 2026 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2025. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

En millions d’Euros 2024/2025 2023/2024 Variations (Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2024 Du 01/10/2023 en Au 30/09/2025 Au 30/09/2024 M€ Chiffre d’affaires 101,6 101,8 - 0,2 Résultat opérationnel courant + 1,4 + 1,7 - 0,3 Perte de valeur - 0,4 - 0,4 0,0 Autres produits et charges opérationnels + 0,3 + 0,6 - 0,3 Résultat opérationnel + 1,3 + 1,9 - 0,6 Résultat net consolidé + 0,8 + 0,9 - 0,1 Résultat net part du groupe + 0,8 + 0,9 - 0,1 EBITDA* + 7,3 + 7,4 - 0,1

* L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Sur l’exercice 2024/2025, le chiffre d’affaires est en léger recul de 0,2 %.

Le bénéfice net consolidé de l’exercice atteint 0,8 M€. Il intègre une perte de valeur de 0,4 M€ constatée sur le goodwill de notre filiale spécialisée Atech.

L’EBITDA est stable à 7,3 M€ et passe de 7,3 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 à 7,1 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2025. Les marges ont sur le groupe légèrement baissé durant l’exercice mais une amélioration du résultat financier et une baisse de la charge d’impôt ont permis de maintenir le niveau de résultat net consolidé.

Le résultat opérationnel courant ressort à +1,4 M€ et se décompose de la manière suivante sur les différents pôles :

Signalisation France : (CA : 61,7 M€ - ROC : -0,7 M€)

Dans un contexte économique et budgétaire contraint, le chiffre d’affaires a baissé de 5,6% et a exacerbé la pression concurrentielle sur les prix de vente. Néanmoins, les actions de maitrise des coûts ont permis d’améliorer le résultat opérationnel courant de 0,3 M€ par rapport à l’exercice précédent, celui-ci demeurant négatif.

Sociétés spécialisées : (CA : 8,8 M€ - ROC : -0,3 M€)

Le chiffre d’affaires recule de 4 % sur l’exercice, sous l’effet combiné d’un ralentissement des commandes en début d’exercice et de l’incendie survenu au sein de notre filiale Atech. Ces événements ont significativement affecté notre résultat opérationnel courant, qui s’établit à -0,3 M€ contre +0,2 M€ lors de l’exercice précédent.

Activités internationales : (CA : 31,1 M€ - ROC : +2,4 M€)

L’activité des filiales internationales a enregistré une progression soutenue sur l’exercice. Le résultat opérationnel courant s’inscrit toutefois légèrement en retrait par rapport à l’exercice précédent.

Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.



Le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 17,1 M€ au 30 septembre 2025 (Trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé).

Son endettement net est de 1,6 M€ au 30 septembre 2025 : il comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie de 17,1 M€ diminués des dettes financières courantes et non courantes pour 15,0 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3,7 M€.

Au 30 septembre 2024, le groupe était en excédent de trésorerie de 0,2 M€.

Sa solidité financière est confirmée par un gearing de 3,0% contre -0,5% à la clôture de l’exercice précédent (ce ratio correspond à l’endettement net global par rapport aux capitaux propres consolidés du groupe).



Perspectives du groupe :

L’approche des élections municipales en France de mars 2026 risque d’entraîner une inertie dans les projets des collectivités locales, pouvant se traduire par des décalages de commandes au cours de l’exercice sur le territoire national.

Dans un environnement économique et budgétaire toujours contraint pour nos clients, le Groupe poursuit l’adaptation de son organisation afin d’améliorer sa performance opérationnelle et demeure attentif à l’évolution de ses marchés. L’acquisition de la société Michat Electronique en est une illustration.

L’activité à l’international, quant à elle, devrait connaître un tassement du chiffre d’affaires et une légère diminution du résultat suite au ralentissement des projets notamment en Roumanie.

Le conseil d’administration proposera lors de l’assemblée générale du 26 mars 2026 un dividende de 1,5 € par action.

Les comptes annuels seront disponibles le 30 janvier 2026 après bourse sur notre site : www.girod-group.com

