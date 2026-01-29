WINFARM : Croissance de +9,2% au 4 è trimestre 2025. Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Croissance de +9,2% au 4è trimestre 2025

Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%





WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2025 et en cumul sur l’exercice 2025.

Au 4è trimestre 2025, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 M€, en hausse de +9,2% par rapport au T4 2024, représentant un septième trimestre de croissance consécutive.

Cette nouvelle performance, portée par tous les pôles du Groupe, permet à WINFARM d’enregistrer un chiffre d’affaires annuel de 146,2 M€, en hausse de +6,1% par rapport à l’exercice 2024.

En M€, non audité T4 2024 T4 2025 VAR 12 mois 2024 12 mois 2025 VAR AgroFourniture 28,8 30,6 +6,2% 121,6 126,9 +4,4% AgroProduction 3,3 4,5 +36,4% 13,9 16,6 +19,2% Autres1 0,6 0,6 +3,7% 2,3 2,7 +13,8% TOTAL 32,7 35,7 +9,2% 137,8 146,2 +6,1%

Agrofourniture : performance des familles Nutrition animale et Hygiène

Sur l’exercice, l’activité AgroFourniture (86% du chiffre d’affaires de l’exercice) enregistre un chiffre d’affaires de 126,9 M€ en hausse de +4,4%. Cette croissance s’explique notamment par les bonnes ventes de la famille « Hygiène » et de la famille « Nutrition animale » qui ont porté la dynamique des produits à marque VITAL et à marque EQUIDEOS. Ces tendances témoignent de la reconnaissance d’un savoir-faire sur des produits à marques propres et à marques propriétaires.

Sur le marché VITAL, activité historique du Groupe reposant sur la vente de produits sélectionnés pour apporter du choix et de la performance aux agriculteurs et représentant 60% des ventes du pôle, les ventes progressent de +4,5% par rapport à 2024 démontrant l’efficacité des mesures commerciales et financières visant à redynamiser l’activité.

activité historique du Groupe reposant sur la vente de produits sélectionnés pour apporter du choix et de la performance aux agriculteurs et représentant 60% des ventes du pôle, les ventes progressent de +4,5% par rapport à 2024 démontrant l’efficacité des mesures commerciales et financières visant à redynamiser l’activité. Sur le marché équin , adressé par le Groupe au travers de sa marque EQUIDEOS (11% du chiffre d’affaires du pôle), la croissance est également au rendez-vous (+7,9%) imposant désormais la marque comme incontournable au niveau national en matière de produits de nutrition performants.

, adressé par le Groupe au travers de sa marque (11% du chiffre d’affaires du pôle), la croissance est également au rendez-vous (+7,9%) imposant désormais la marque comme incontournable au niveau national en matière de produits de nutrition performants. Sur le marché du Paysage adressé par le Groupe au travers de sa marque KABELIS (16% du chiffre d’affaires du pôle), WINFARM enregistre un retour de la croissance au 4 è trimestre (+2,3%) ne permettant pas toutefois d’afficher un chiffre d’affaires annuel en hausse (-2,4% par rapport à l’exercice 2024).

adressé par le Groupe au travers de sa marque (16% du chiffre d’affaires du pôle), WINFARM enregistre un retour de la croissance au 4 trimestre (+2,3%) ne permettant pas toutefois d’afficher un chiffre d’affaires annuel en hausse (-2,4% par rapport à l’exercice 2024). Enfin, la filiale BTN de Haas (13% du chiffre d’affaires annuel du pôle) acquise en 2021, est en forte progression de +18,7% sur le 4è trimestre et de +15% sur l’exercice 2025. L’extension de son périmètre géographique à la Belgique, en plus des Pays-Bas, conjuguée à la forte activité du canal web, soutient également la croissance des ventes de la filiale.

AgroNutrition : nouvelle accélération en Asie

Avec un chiffre d’affaires en progression de +36,4% au 4è trimestre et de 19,2% sur l’année, l’activité AgroNutrition s’impose comme le relais majeur de croissance du Groupe.

L’Asie tire fortement l’activité et représente près de 40% du chiffre d’affaires du pôle avec une progression annuelle de +47,3% par rapport à l’exercice 2024.

La zone Moyen-Orient (24% du chiffre d’affaires du pôle) enregistre également de très bonnes performances avec une croissance de son chiffre d’affaires de plus de +20%.

Autres activités

Le déploiement des produits Au Pré ! se poursuit avec désormais une présence dans plus de 100 points de ventes Leclerc, Intermarché et Système U. Le chiffre d’affaires est en progression constante et de nouveaux contrats ont été signés avec des acteurs reconnus dans la restauration collective.

Concernant l’AgroConseil, le recentrage sur les activités de formation aux agriculteurs pénalise temporairement le chiffre d’affaires.

Confirmation de l’objectif d’amélioration de l’EBITDA en 2025

Ces bonnes performances de l’activité permettent à WINFARM de confirmer une amélioration de son EBITDA en 2025 par rapport à 2024.

Comme annoncé, WINFARM poursuivra ses mesures d’optimisation des coûts, lesquelles seront associées à une stricte discipline d’investissements et une gestion rigoureuse du BFR visant progressivement à réduire l’endettement du Groupe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas. WINFARM est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), et est éligible au PEA et PEA-PME.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

