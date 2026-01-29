Maison Pommery & Associés : Communiqué Financier : Chiffre d’affaires consolidé 2025 : 293,2 M€ (*)

Communique financier

Chiffre d'affaires consolidé 2025 : 293,2 M€ (*)



(*) en cours d’audit

Reims, le 29 janvier 2026

L’année 2025, dans la lignée de 2024, est marquée par l'instabilité liée aux incertitudes géopolitiques et économiques affectant la profession Champagne :​

Commerce : une nouvelle année de baisse des volumes de l’appellation Champagne (-2,2% d’expéditions, soit 265,9 millions de bouteilles en 2025 et environ -3% en valeur)​

une nouvelle année de baisse des volumes de l’appellation Champagne (-2,2% d’expéditions, soit 265,9 millions de bouteilles en 2025 et environ -3% en valeur)​ Production : un ajustement des stocks avec une 3ème année de baisse consécutive du rendement de l’appellation Champagne fixé à 9000kg/ha contre 10000kg/ha en 2024​

Dans ce contexte, Maison Pommery & Associés a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2025 de 293,2 M€ en retrait de 3,6% par rapport à 2024.​

Chiffre d’affaires consolidé en M€ :

Activité CA 2024

(M€) CA 2025

(M€) Variation 25 vs 24 Champagnes 263,2 258,5 -1,8% Provences & Camargues 22,1 17,4 -21,5% Autres (Portos, Sparkling Wines, divers) 18,6 17,3 -7,3% Total Groupe 304,0 293,2 -3,6%

Champagnes​

Maison Pommery & Associés progresse sur les bouteilles conditionnées et gagne des parts de marché : En volume : augmentation de 3,6% alors que les expéditions du secteur sont en retrait de 2,2% En valeur : hausse de 0,1% alors que le marché diminue d’environ 3%

La baisse du chiffre d’affaires du segment Champagnes (-1,8%) est due à la réduction des ventes interprofessionnelles.

Sur les bouteilles conditionnées, Maison Pommery & Associés réalise un chiffre d’affaires en légère progression avec un effet volume positif compensé par l’effet mix lié au plan de développement de Charles Lafitte mis en place pour redynamiser les ventes de Champagne. ​

Champagne Pommery & Greno poursuit sa dynamique positive avec une croissance en volume de 1,2%. Les efforts de la Maison sur le portefeuille de cuvées de prestige portent leurs fruits avec une croissance de 8,1% sur la gamme premium : Cuvée Louise, Apanage 1874, Grand Cru Royal.​

39% des ventes ont été réalisées en France et 61% à l’Export. Si la plupart des marchés progressent en volume, la croissance de la Maison est tirée par le marché français. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires Champagne de la filiale progresse de 5,2% à taux de change constant (+0,5% en publié, en raison de la dépréciation de l'USD sur l'année 2025).​

Côtes de Provence et Sable de Camargue​

La baisse du chiffre d’affaires du segment est due à une réorientation stratégique des ventes interprofessionnelles avec l’arrêt de certains volumes. ​

Les vins conditionnés progressent en volume de 3,1%. ​

Les vignobles ont retrouvé un rendement agronomique normatif à la vendange 2025 grâce à l'adoption des principes de viticulture durable dans les sables au cours de l'année.

Portos et Vins du Douro​

Le chiffre d’affaires des vins du Portugal est en retrait de 20,5%. Une perte d’un référencement majeur n’a pu être compensée par les autres marchés.​

Sparkling Wines​

Le chiffre d’affaires des Sparkling Wines augmente de 2,7%, porté par une progression importante de la marque Louis Pommery England (+29,2% de volume).​

Prochaine communication​

Publication des résultats annuels 2025 : 30 mars 2026 après bourse.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

