BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. confirme la croissance soutenue de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3ème trimestre 2025/2026

(Période du 1er avril 2025 – 31 décembre 2025)

Le Groupe S.B.M. confirme la croissance soutenue

de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre

Troisième trimestre

Groupe consolidé – normes IFRS 2024/2025 2025/2026 Variation

en % Secteur hôtelier 61 147 65 291 7 % Secteur jeux 45 214 75 483 67 % Secteur locatif 38 049 39 558 4 % Autres 1 400 1 744 25 % Cessions internes (2 310) (2 357) 2 % TOTAL 143 501 179 720 25 %





Cumul 9 mois

Groupe consolidé – normes IFRS 2024/2025 2025/2026 Variation

en % Secteur hôtelier 350 969 392 124 12 % Secteur jeux 172 904 210 213 22 % Secteur locatif 112 005 117 370 5 % Autres 12 405 13 548 9 % Cessions internes (9 641) (11 077) 15 % TOTAL 638 642 722 178 13 %

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 25 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025/2026 par rapport à la même période de l’exercice précédent. Tous les secteurs d’activité contribuent à cette forte croissance.

Le secteur hôtelier confirme la tendance positive observée sur le premier semestre de l’exercice en cours. Il enregistre sur le troisième trimestre une augmentation de 7 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 65,3 millions d’euros contre 61,1 millions d’euros en 2024/2025. L’activité hébergement poursuit sa croissance, soutenue par la clientèle individuelle et la progression des prix moyens. L’activité restauration affiche une progression plus marquée, bénéficiant notamment de la dynamique des fêtes de fin d’année ainsi que d’un effet périmètre favorable lié à l’ouverture, en août 2025 de la Pâtisserie Cédric Grolet à l’Hôtel de Paris.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 75,5 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 45,2 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Cette augmentation exceptionnelle de 30,3 millions d’euros s’explique, pour les jeux de table, par une croissance des volumes (+ 45 %), couplée à un aléa très favorable (+ 51 %). L’activité progresse également sur les appareils automatiques (+ 29 %).

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 39,6 millions d’euros contre 38,0 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la finalisation des mises en location des nouveaux espaces commerciaux disponibles au Café de Paris, d’un taux de vacance très faible, ainsi que de l’application contractuelle des indexations de loyers.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 722,2 millions d’euros contre 638,6 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 13 %.

Description générale de la situation financière et des résultats

L’activité du Groupe S.B.M. sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025/2026 s’inscrit donc dans une forte dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant, l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025/2026.

Pour Stéphane Valeri, Président-Délégue de Monte-Carlo Société des Bains de Mer : « Ces bons résultats sont supérieurs à nos attentes. Ils confirment l’efficacité de nos choix stratégiques sur tous nos secteurs d’activité, qui progressent tous, renforcés ce trimestre par l’aléa positif des jeux de table, et s’inscrivent pleinement dans les objectifs fixés pour l’exercice en cours. »

Monaco, le 29 janvier 2026.

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

Pièce jointe