Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 29.1.2026

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallitus on 29.1.2026 päättänyt muuttaa Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston sääntöjä.



Sääntöihin lisätään uutta sääntelyä vastaavia määräyksiä rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan, riskiprofiiliin, palkkioihin tai luonteeseen. Sääntömuutoksen tavoitteena on parantaa rahaston riskienhallintaa ja sijoittajansuojaa. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.



Sääntömuutokselle haetaan Finanssivalvonnan hyväksyntä.



Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puhelin: +358 (0)9 6817 8224.



Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj



Aleksi Härmä

toimitusjohtaja

sähköposti: aleksi.harma@seligson.fi

puhelin: +358 (0)9 6817 8235