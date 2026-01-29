Les olives de table biologiques grecques «voyagent» en France

PARIS, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les olives de table biologiques européennes en provenance de Grèce feront une apparition dynamique à Paris en février 2026, dans le cadre du programme OlivEU Organic – European Organic Table Olives from Greece.

OlivEU Organic est un programme triennal d’information et de promotion (2025–2028), cofinancé par l’Union européenne et mis en œuvre en France et en Pologne. Il vise à mettre en valeur la qualité, la sécurité et la haute valeur nutritionnelle des olives de table biologiques européennes, ainsi qu’à renforcer leur consommation sur les marchés cibles.

À travers un ensemble cohérent et ciblé d’actions de communication, de promotion et d’information – destinées aux professionnels du secteur, aux leaders d’opinion et au grand public – le programme cherche à renforcer la notoriété des olives de table biologiques européennes d’origine grecque et à instaurer une relation de confiance autour de la production biologique européenne.

Au cœur du programme se trouvent les variétés grecques biologiques les plus populaires: Chalkidiki, Kalamata et Amfissis. Des variétés à haute valeur nutritionnelle et à qualité exceptionnelle, étroitement liées au régime méditerranéen, à la tradition gastronomique et à la culture millénaire de l’olivier en Grèce.

Le programme OlivEU Organic est mis en œuvre par la PEMETE1 (Association panhellénique des transformateurs, conditionneurs et exportateurs d’olives de table).

Actions programmées en France

Les actions du programme OlivEU Organic en France se dérouleront à Paris, mettant en contact direct les professionnels, les journalistes et les consommateurs avec les olives de table biologiques européennes en provenance de Grèce.

Événement B2B

05 février 2026 | 19h00

Ypseli Restaurant

88 Rue Réaumur, 75002 Paris | ypseli.com

Il s’agit d’un événement ciblé destiné aux professionnels du secteur Ho.Re.Ca., aux importateurs et aux distributeurs. Il comprend une présentation des réglementations européennes strictes en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture biologique, une masterclass de dégustation ainsi que des propositions gastronomiques contemporaines à base d’olives de table biologiques européennes de Grèce.

Les participants auront l’opportunité de déguster les produits, d’échanger des connaissances professionnelles et d’explorer des partenariats commerciaux, favorisant ainsi les perspectives de développement et des retombées positives pour toutes les parties prenantes.

Événement Presse

06 février 2026 | 13h00

Ypseli Restaurant

88 Rue Réaumur, 75002 Paris | ypseli.com

Événement spécial destiné aux représentants des médias et aux leaders d’opinion, visant à présenter le programme OlivEU Organic et à valoriser les olives de table biologiques européennes.

Le programme comprend une présentation des axes principaux et des objectifs d’OlivEU Organic, une information sur les réglementations européennes strictes en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture biologique, ainsi qu’une dégustation de variétés biologiques européennes populaires en provenance de Grèce (Chalkidiki, Kalamata et Amfissis). Des intervenants spécialisés mettront en avant leur haute valeur nutritionnelle et leur rôle dans un modèle alimentaire équilibré, tel que le régime méditerranéen, en reliant qualité, tradition et conscience nutritionnelle moderne.

Dégustations en points de vente

04–07 février 2026 | 09h00 – 13h00

Les actions de dégustation auront lieu dans des points de vente sélectionnés à Paris, offrant aux consommateurs la possibilité de découvrir directement les olives de table biologiques européennes de Grèce.

Les consommateurs pourront goûter différentes variétés grecques, s’informer sur leurs bienfaits nutritionnels et leurs usages culinaires quotidiens, et découvrir la saveur authentique et la qualité supérieure d’un produit emblématique de la Méditerranée.

Points de mise en œuvre :

Intermarché SUPER Émerainville

Intermarché SUPER Montmagny

Epic Palais des Congrès

Epic Saint-Germain

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme OlivEU Organic et visent à informer et sensibiliser de manière systématique les professionnels, les représentants des médias et les consommateurs aux valeurs de l’agriculture biologique européenne et à la qualité des olives de table biologiques européennes de Grèce.

1 La PEMETE a été fondée en 1970 et ses membres représentent aujourd’hui plus de 95 % des exportations grecques d’olives de table, tout en absorbant plus de 85 % de la production nationale. Elle est également membre de l’Organisation Interprofessionnelle Nationale des Olives de Table (DOEPEL).

