Voltalia remporte un nouveau projet solaire en Tunisie

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, sécurise un nouveau projet solaire de 132 mégawatts dans la région de Gabès, située dans le sud-est de la Tunisie

Après avoir remporté le projet de Sagdoud1 en mai 2024, puis le projet Menzel Habib2 en décembre 2024, Voltalia est retenu par l’Etat tunisien pour le projet Wadi. Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts situé dans la région de Gabès, non loin du site de Menzel Habib, porte à près de 400 mégawatts la capacité totale des projets de Voltalia devant passer en construction dans le pays. La proximité géographique des projets Wadi, Menzel Habib et Sagdoud permettra d’optimiser les synergies en mutualisant certains coûts liés à la construction, au transport et à la maintenance.

La construction débutera en 2027 pour une mise en service prévue en 2028. La centrale produira de l'énergie renouvelable représentant la consommation électrique d'environ 200 000 habitants. Elle soutiendra également les objectifs de transition énergétique de la Tunisie en évitant 120 000 tonnes d'émissions de CO 2 par an.

Ce nouveau projet a pour vocation de soutenir les objectifs ambitieux de la Tunisie : porter la part des énergies renouvelables à 30% de sa production électrique d’ici 2030, contre seulement 6% à fin avril 2025, selon l’Observatoire de la Conjoncture Énergétique.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés pour ce nouveau projet en Tunisie. Cette étape renforce non seulement notre présence dans une région au fort potentiel solaire, mais elle nous permet aussi d’accompagner plus étroitement les ambitions énergétiques du pays. Je tiens à saluer le travail remarquable de nos équipes locales : grâce à leur expertise et à leur engagement, nous avançons de manière concrète et déterminée vers la réalisation des objectifs que nous partageons avec nos partenaires tunisiens. »

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2025, le 12 mars 2026 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Communiqué du 8 mai 2024.

2 Communiqué du 30 décembre 2024.

