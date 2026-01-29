WORLDLINE : Réduction de capital - Communiqué

Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions de Worldline

Paris La Défense – 29/01/2026 Worldline [Euronext WLN] (la « Société ») annonce aujourd’hui la mise en œuvre de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions par décision du Conseil d’administration du 29 janvier 2026 prise conformément à la première résolution à caractère extraordinaire de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 janvier 2026.

La valeur nominale de chaque action de la Société est ramenée de soixante-huit centimes d’euro (0,68€) à deux centimes d’euro (0,02€) et le capital social est par conséquent ramené d’un montant de cent quatre-vingt-treize millions quatre-vingt-quinze mille six cent trente-neuf euros (193 095 639€) à un montant de cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes (5 679 283,50€).

Cette opération purement technique, n’a pas d’incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d’actions en circulation ou la valeur des capitaux propres de la Société. Elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’augmentation de capital totale d’environ 500 millions d’euros annoncée au cours de la journée investisseurs du 6 novembre 2025, en permettant d’en sécuriser la réalisation.

Ainsi à l’issue de cette opération de réduction du capital, le capital social de la Société demeure composé de deux cent quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-quatre mille cent soixante-quinze (283 964 175) actions ordinaires.

