Aduro Clean Technologies entscheidet sich für den Chemelot Industrial Park als Standort für seine einzigartige Industrieanlage

LONDON, Ontario, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass es den Chemelot Industrial Park („CIP”) in Sittard-Geleen, Niederlande, der sich innerhalb des Chemelot-Chemieparks befindet, als Standort für seine geplante industrielle Produktionsanlage ausgewählt hat.

Die Anlage wird eine weltweit einzigartige (First-of-a-Kind, „FOAK“) Industrieanlage beherbergen, in der die Hydrochemolytic-Technologie für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen zum Einsatz kommt. Sie baut auf früheren Validierungen im Pilotmaßstab auf und wurde in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens zuvor als Demonstrationsanlage bezeichnet. Die FOAK-Anlage stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro hin zum kommerziellen Betrieb dar. Die Anlage soll nach dem erfolgreichen Start den weiteren Ausbau und die Optimierung unterstützen.

Chemelot ist einer der führenden integrierten Chemiecluster Europas und beherbergt eine Vielzahl von Produktionsstätten für Chemikalien und Werkstoffe sowie unterstützende Dienstleistungen. Der Standort umfasst gemeinsame Versorgungsanlagen, eine zentralisierte Abwasserbehandlung, festgelegte Sicherheits- und Betriebsstandards für den gesamten Standort sowie einen übergreifenden Rahmen für Umweltgenehmigungen, der eine effiziente und planbare industrielle Projektentwicklung unterstützen soll. Chemelot hat das langfristige Ziel formuliert, sich zu einem klimaneutralen, kreislauforientierten Chemie- und Werkstoffstandort zu entwickeln, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der verstärkten Nutzung nicht-fossiler und kreislauforientierter Rohstoffe liegt, unterstützt durch die Vernetzung der industriellen Aktivitäten und Innovationsvorhaben am gesamten Standort. Als etablierter Standort für Steamcracking und die nachgelagerte Polymerproduktion bietet Chemelot ein relevantes industrielles Umfeld für Technologien zur Herstellung von zirkulären Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukten, die als Alternativen zu fossilen Naphtha dienen sollen.

Der Brightlands Chemelot Campus befindet sich in Chemelot und fungiert als offenes Innovations- und Scale-up-Ökosystem für die Chemie- und Werkstoffindustrie. Der Campus bietet Zugang zu angewandten Forschungskapazitäten sowie zu gemeinsam genutzten Labor- und Entwicklungsinfrastrukturen, die die Technologieentwicklung und industrielle Umsetzung unterstützen. Aduro ist seit 2021 im Rahmen seiner europäischen Technologieentwicklungsaktivitäten im Brightlands-Ökosystem aktiv.

Die Entscheidung für den Chemelot Industrial Park ist das Ergebnis einer umfassenden Standortauswahlkampagne, die Aduro Ende 2025 im Rahmen seines strukturierten Scale-up-Programms initiiert hat. Über mehrere Monate hinweg führte das Unternehmen eine sorgfältige Prüfung mehrerer potenzieller Standorte durch und beschränkte die Auswahl schließlich auf vier Finalisten, bevor es sich auf der Grundlage technischer, industrieller und strategischer Kriterien für Chemelot entschied. Nordwesteuropa wurde aufgrund seiner etablierten Abfallwirtschaftsinfrastruktur, der Konzentration von nachgelagerten Industriepartnern und Endmärkten sowie der sich weiterentwickelnden Vorschriften zur Förderung von kreislauffähigen Materialien als bevorzugte Region identifiziert.

Die endgültige Entscheidung spiegelte die Fähigkeit von Chemelot wider, den dauerhaften Industriebetrieb und die zukünftige Expansion zu unterstützen, einschließlich des Zugangs zu robusten Versorgungsleistungen, der Nähe zu regionalen Dampfkrackkapazitäten, der Integration in eine etablierte kreislauffähige Kunststoffwertschöpfungskette, der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Übereinstimmung mit den europäischen Regulierungs- und Genehmigungsrahmenbedingungen. Die Position von Chemelot innerhalb des niederländischen Ökosystems für Kreislaufchemie ermöglicht auch die Anbindung an nachgelagerte Abnehmermärkte und Industriepartner, die sich für den Übergang zu kreislauffähigen Rohstoffen engagieren.

Die für die industrielle Produktionsanlage von Aduro geplante FOAK-Anlage soll mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von etwa 10.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen werden. Der ausgewählte Standort bietet ausreichend Platz und Infrastruktur, um eine schrittweise Erweiterung und eine langfristige industrielle Präsenz zu ermöglichen.

„Die Entscheidung für Chemelot stellt einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Skalierung dar, den wir im letzten Jahr skizziert haben“, erklärte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Von Anfang an war es unser Ziel, von der Validierung im Pilotmaßstab zu einer Industrieanlage überzugehen, die unter realen Bedingungen betrieben werden kann, kommerziell relevante Ergebnisse liefert und zukünftiges Wachstum unterstützt. Chemelot stellt die Infrastruktur, die industrielle Integration und die Expansionskapazitäten bereit, die nicht nur für unsere einzigartige Anlage erforderlich sind, sondern auch als Grundlage für eine vollständige kommerzielle Nutzung der erhöhten Verarbeitungskapazitäten dienen.“

Frank Schaap, Business Development Director bei Chemelot, äußerte sich wie folgt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Aduro Chemelot als Standort für seine weltweit erste Industrieanlage ausgewählt hat. Das Projekt des Unternehmens unterstreicht unser langfristiges Ziel, eine führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft und der kohlenstoffarmen Chemie einzunehmen. Aduro stärkt das bestehende Ökosystem auf unserem Gelände und trägt zum Aufbau skalierbarer Kreislauf-Rohstoffwege bei, die vollständig in unsere integrierten Wertschöpfungsketten eingebunden werden können. Genau diese Art von Innovation beschleunigt unseren Übergang zu einer klimaneutralen chemischen Industrie.“

Astrid Boeijen, CEO des Brightlands Chemelot Campus, fügte hinzu: „Am Brightlands Chemelot Campus setzen wir uns dafür ein, bahnbrechende Technologien auf ihrem Weg vom Labor zur industriellen Realität zu unterstützen. Die Scale-up-Einrichtung von Aduro passt perfekt zu unserer Mission, Scale-ups zu ermöglichen und zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und Unternehmen mit den Partnern und dem Fachwissen zu verbinden, die sie für ihren Erfolg benötigen. Mit der Entscheidung für Chemelot wird Aduro Teil eines starken Innovationsökosystems, das gemeinsam die Zukunft der Kreislaufchemie gestaltet. Wir freuen uns und sind stolz darauf, sie auf diesem Weg zu einer groß angelegten Wirkung zu unterstützen.“

Der Regionalminister für Wirtschaft, Finanzen und Unternehmensführung sowie öffentliche Angelegenheiten und Vizepräsident des European Chemical Regions Network (ECRN), Stephan Satijn, erklärte: „Die einzigartige Anlage von Aduro ist genau die Art von Investition, die unsere Position als europäischer Marktführer im Bereich der zirkulären und klimaneutralen Chemie stärkt. Durch die Umwandlung von Abfallströmen in wertvolle Rohstoffe tragen Projekte wie dieses direkt zu unseren Nachhaltigkeitszielen bei und stärken gleichzeitig die industrielle Basis der Niederlande und der Provinz Limburg. Wir freuen uns, Innovatoren willkommen zu heißen, die dazu beitragen, den Übergang zu einer zukunftsfähigen chemischen Industrie zu beschleunigen.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Über Chemelot

Chemelot ist einer der wichtigsten Industriecluster in den Niederlanden. Im Chemelot Industrial Park sind 17 Produktionsunternehmen in 60 verschiedenen Werken tätig, die sowohl hinsichtlich der Energie- als auch der Rohstoffströme stark miteinander vernetzt sind. Bei diesen Unternehmen und in der einzigartigen Kombination mit dem Brightlands Chemelot Campus wird intensiv an der Umstellung auf eine nachhaltige Produktion gearbeitet.

Neben der Energiewende ist die Rohstoffwende von gleicher Bedeutung. Das Ziel von Chemelot ist es, bis 2050 eine vollständig kreislauforientierte Produktion zu erreichen. Gerade weil die Anlagen so eng miteinander vernetzt sind, ist Chemelot in einer hervorragenden Position, um dies zu erreichen. Auf dem 800 Hektar großen Gelände sind rund 8.000 Mitarbeiter in mehr als 200 Unternehmen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.chemelot.nl .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und unter anderem Aussagen über die geplante Entwicklung einer industriellen Scale-up-Anlage und einer First-of-a-Kind-Anlage („FOAK“) im Chemelot Industrial Park, die erwartete Verarbeitungskapazität der FOAK-Anlage, die Eignung des ausgewählten Standorts für eine schrittweise Erweiterung, die voraussichtliche Rolle der Anlage in der Scale-up-Strategie von Aduro und die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic™-Technologie hin zu einer breiteren kommerziellen Nutzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und -skalierung, technischen und konstruktiven Herausforderungen, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Zeitplänen für Bau und Inbetriebnahme, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen, Marktnachfrage nach recycelten Kohlenwasserstoffprodukten, Wettbewerbsdruck, Störungen der Lieferkette, Änderungen der Umwelt- und Chemikalienvorschriften sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen.

Weitere Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, sind in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, darunter auch diejenigen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.