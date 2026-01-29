Aduro Clean Technologies choisit le parc industriel de Chemelot pour y implanter une usine industrielle inédite

LONDON, Ontario, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres utilisant la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le 21e siècle, a annoncé aujourd’hui avoir choisi le parc industriel de Chemelot (« CIP ») à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas, situé sur le site chimique de Chemelot, comme emplacement pour son installation de production industrielle à grande échelle.

L’installation accueillera une usine industrielle pionnière (« FOAK ») utilisant la technologie hydrochimiolytique pour le recyclage chimique des déchets plastiques, s’appuyant sur une validation antérieure à l’échelle pilote et précédemment désignée dans les communications publiques de la Société comme l’Usine de démonstration. L’usine FOAK représente la prochaine étape de la progression d’Aduro vers l’exploitation commerciale, l’installation étant destinée à soutenir les phases successives d’augmentation de la production et d’optimisation après une exploitation initiale réussie.

Chemelot est l’un des principaux pôles industriels chimiques intégrés d’Europe et abrite un large éventail d’installations de production de produits chimiques et de matériaux ainsi que des services de soutien. Le site comprend des infrastructures partagées, un système centralisé de traitement des eaux usées, des normes de sécurité et d’exploitation établies à l’échelle du site, ainsi qu’un cadre global d’autorisation environnementale conçu pour soutenir un développement efficace et prévisible des projets industriels. Chemelot a formulé une ambition à long terme visant à opérer une transition vers un site de chimie et de matériaux neutre en carbone et circulaire, en mettant l’accent sur l’augmentation de l’utilisation de matières premières non fossiles et circulaires, soutenue par l’interconnexion des opérations industrielles et des activités d’innovation sur l’ensemble du site. En tant que site établi pour le vapocraquage et la production de polymères en aval, Chemelot offre un environnement industriel pertinent pour les technologies produisant des intermédiaires hydrocarbonés circulaires destinés à être des alternatives au naphta d’origine fossile.

Le Brightlands Chemelot Campus est situé à Chemelot et sert d’écosystème d’innovation ouverte et de mise à l’échelle pour les industries chimiques et des matériaux. Le campus offre un accès à des capacités de recherche appliquée et à une infrastructure de laboratoire et de développement partagée qui soutient le développement technologique et la mise en œuvre industrielle. Aduro est active au sein de l’écosystème Brightlands depuis 2021 dans le cadre de ses activités de développement technologique européennes.

Le choix du parc industriel de Chemelot fait suite à une vaste campagne de sélection de sites lancée par Aduro fin 2025 dans le cadre de son programme structuré de montée en puissance. Pendant plusieurs mois, la Société a mené des vérifications préalables sur plusieurs sites candidats, réduisant le processus à quatre sites finalistes avant de sélectionner Chemelot sur la base de critères techniques, industriels et stratégiques. L’Europe du Nord-Ouest a été identifiée comme une région privilégiée en raison de son infrastructure de gestion des déchets bien établie, de la concentration de partenaires industriels en aval et de marchés finaux, et de l’évolution de la réglementation favorisant les matériaux circulaires.

La décision finale reflète la capacité de Chemelot à soutenir des opérations industrielles permanentes et une expansion future, notamment grâce à l’accès à des services publics robustes, la proximité d’une capacité régionale de vapocraquage, l’intégration dans une chaîne de valeur circulaire établie pour les plastiques, la disponibilité de matières premières et l’alignement sur les cadres réglementaires et d’autorisation européens. La position de Chemelot au sein de l’écosystème de la chimie circulaire des Pays-Bas assure également la connexion avec les marchés d’écoulement en aval et les partenaires industriels engagés dans la transition vers des matières premières circulaires.

L’usine FOAK prévue sur le site industriel d’Aduro devrait démarrer ses activités avec une capacité de traitement initiale d’environ 10 000 tonnes par an, le site choisi offrant suffisamment d’espace et d’infrastructures pour soutenir une expansion progressive et une présence industrielle à long terme.

« Le choix de Chemelot marque une étape cruciale dans la stratégie de développement que nous avons définie l’an dernier », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « Dès le départ, notre objectif a été de passer de la validation à l’échelle pilote à une installation industrielle capable de fonctionner en conditions réelles, de produire des résultats commercialement pertinents et de soutenir la croissance future. Chemelot fournit l’infrastructure, l’intégration industrielle et la capacité d’expansion nécessaires non seulement pour notre installation pilote, mais aussi comme base pour un déploiement commercial complet d’une capacité de traitement accrue. »

Frank Schaap, directeur du développement commercial de Chemelot, a commenté : « Nous sommes fiers qu’Aduro ait choisi Chemelot pour y installer son site industriel unique en son genre. Ce projet conforte notre ambition à long terme de devenir un acteur majeur de la chimie circulaire et bas carbone. Aduro renforce l’écosystème existant sur notre site et contribue à la mise en place de filières d’approvisionnement circulaires évolutives, pleinement intégrables à nos chaînes de valeur. C’est précisément ce type d’innovation qui accélère notre transition vers une industrie chimique neutre en carbone. »

Astrid Boeijen, PDG de Brightlands Chemelot Campus, a ajouté : « Chez Brightlands Chemelot Campus, nous nous engageons à aider les technologies de pointe à passer du laboratoire à la réalité industrielle. Le centre d’industrialisation d’Aduro s’inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à faciliter et à soutenir la mise à l’échelle, à accélérer l’innovation et à mettre les entreprises en relation avec les partenaires et l’expertise dont elles ont besoin pour réussir. En choisissant Chemelot, Aduro intègre un écosystème d’innovation dynamique qui contribue à façonner l’avenir de la chimie circulaire. Nous sommes ravis et fiers de les accompagner dans cette démarche visant un impact à grande échelle. »

Le ministre régional de l’Économie, des Finances et des Opérations commerciales et des Affaires publiques, et également vice-président du Réseau européen des régions chimiques (ECRN), Stephan Satijn a souligné : « L’installation d’Aduro, une première en son genre, est exactement le type d’investissement qui renforce notre position de leader européen en matière de chimie circulaire et neutre pour le climat. En transformant les flux de déchets en matières premières précieuses, des projets comme celui-ci contribuent directement à nos objectifs de développement durable tout en consolidant le tissu industriel des Pays-Bas et de la province de Limbourg. Nous sommes fiers d’accueillir des innovateurs qui contribuent à accélérer la transition vers un secteur chimique durable. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques ; de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en pétrole plus léger et plus précieux ; et de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

À propos de Chemelot

Chemelot est l’un des principaux pôles industriels des Pays-Bas. Sur le parc industriel de Chemelot, 17 entreprises de production sont actives dans 60 usines différentes, fortement interconnectées, tant en termes de flux d’énergie que de matières premières. Dans ces entreprises, et grâce à l’association unique avec le Brightlands Chemelot Campus, un travail considérable est mené sur la transition vers une production durable.

Outre la transition énergétique, la transition des matières premières est tout aussi importante. L’ambition de Chemelot est d’atteindre une production entièrement circulaire d’ici 2050. C’est précisément parce que les usines sont si interconnectées que Chemelot est idéalement placée pour y parvenir. Environ 8 000 employés répartis dans plus de 200 entreprises travaillent sur ce site de 800 hectares. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.chemelot.nl .

Chemelot

KCSA Strategic Communications

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, notamment la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant le développement prévu d’une installation de production industrielle à grande échelle et d’une usine pionnière (« FOAK ») au parc industriel de Chemelot, la capacité de traitement prévue de l’usine FOAK, la capacité du site sélectionné à soutenir une expansion progressive, le rôle anticipé de l’installation dans la stratégie de production à grande échelle d’Aduro et la progression de la technologie Hydrochemolytic™ vers un déploiement commercial plus large.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, les hypothèses et les convictions actuelles de la direction et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques liés au développement et à la mise à l’échelle des technologies, aux défis d’ingénierie et de conception, aux permis et approbations réglementaires, aux délais de construction et de mise en service, à la disponibilité des financements, à la disponibilité et à la qualité des matières premières, à la demande du marché pour les produits d’hydrocarbures recyclés, aux pressions concurrentielles, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux changements de la réglementation environnementale et chimique, ainsi qu’à la conjoncture économique et commerciale générale.

D’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats prévus sont décrits dans les documents publics déposés par la Société, notamment ceux disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov

Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une importance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Aduro ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.